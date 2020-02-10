Şehit ateşi Kayseri'ye düştü
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Şehit ateşi Kayseri'ye düştü

Suriye'nin İdlib kentinin kuzeyinde rejim güçlerinin topçu atışı sonucu şehit olan 5 askerden Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak'ın Kayseri'deki babaevine ateş düştü.

10.02.2020 21:22 | Son Güncelleme: 10.02.2020 21:27
Şehit ateşi Kayseri'ye düştü

'nin İdlib kentinin kuzeyinde rejim güçlerinin topçu atışı sonucu şehit olan 5 askerden Uzman Onbaşı 'ın 'deki babaevine ateş düştü.


İdlib'in kuzeyinde Suriye rejiminin topçu atışı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak'ın Kayseri'deki ailesine acı verildi. Acı haberi alan şehidin yakınları, Melikgazi ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi'nde bulunan babaevine akın etti. Şehidin babaevinin önünde bir ambulansta hazır bekletiliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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