Şehit ateşi Ağrı'ya düştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şehit ateşi Ağrı'ya düştü

IRAK'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Teğmen Harun Aslan'ın, Ağrı'daki baba ocağına şehit ateşi düştü.

Şehit ateşi Ağrı'ya düştü
18.09.2020 03:20 | Son Güncelleme: 18.09.2020 03:51

IRAK'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Teğmen Harun Aslan'ın, Ağrı'daki baba ocağına şehit ateşi düştü.

Irak'ın kuzeyindeki haftanin bölgesinde PKK'lı teröristlerin havan mermisi ile düzenlediği saldırıda Piyade Teğmen Harun Arslan'ın şehadet haberi Ağrı'da yaşayan ailesine bildirildi. Abide Mahallesinde yaşayan aileye acı haber, askeri ve sivil görevliler tarafından verildi. Ailenin oturduğu eve Türk bayrağı asılırken, yakınları taziyeye geldi. Kısa süre önce nişan yaptığı öğrenilen Harun Aslan'ın cenazesi Şırnak'ta düzenlenen törenle gece yarısı Ağrı'ya gönderildi. Basına kapalı olarak yapılan karşılama töreninde şehidin naaşı Devlet Hastanesi morguna konuldu. 

Şehit Piyade Teğmen Harun Arslan'ın, bugün Cuma namazından sonra defnedileceği öğrenildi.

Haber:  Ramazan DEMİR/AĞRI,


Kaynak: DHA

DHA Editörü - Ramazan DEMİR
Ramazan DEMİR
DHA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Hulusi Akar Angela Merkel Mustafa Destici Emmanuel Macron
Magazin Müge Anlı Erol Evgin Deniz Akkaya Tuna Kiremitçi
Spor Tamer Tuna Erol Bulut Arda Turan Fatih Terim Burak Yılmaz
Daha Fazla Uefa Çocuk Avrupa Trabzonspor
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şehit ateşi Ağrı'ya düştü - Ağrı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 03:51:54. #1.15#
title