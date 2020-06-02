Şehit Astsubay Celal Özcan, son yolculuğuna uğurlandı
Şehidin naaşını taşıyan askeri uçağın havaalanına inişi Cenaze töreninden detay Şehidin yakınlarından görüntü Cenaze namazının kılınması ANTALYA - Siirt'in Pervari ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Astsubay Celal Özcan, memleketi Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı.
02.06.2020 19:04 | Son Güncelleme: 02.06.2020 19:11
Şehidin naaşını taşıyan askeri uçağın havaalanına inişi
Cenaze töreninden detay
Şehidin yakınlarından görüntü
Cenaze namazının kılınması
ANTALYA - Siirt'in Pervari ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Astsubay Celal Özcan, memleketi Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak: AA