Şehit Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer'in acı haberi Kayseri'deki ailesine ulaştı
Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Sağlık Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer'in Kayseri'deki ailesine acı haber ulaştı.
Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Sağlık Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer'in Kayseri'deki ailesine acı haber ulaştı.
Askeri yetkililer, anne ve babası vefat eden şehit Tuncer'in (22), merkez Kocasinan ilçesi Yenidoğan Mahallesi Samur Sokak'taki ağabeyi Hacı Hasan Tuncer'in evine giderek, acı haberi verdi.
Bekar olan şehidin evine ve binanın bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.
Haberi alıp eve gelen şehidin yakınları, büyük üzüntü yaşadı.
Kırşehir'in Mucur ilçesi nüfusuna kayıtlı olan şehidin cenazesinin, yarın Kayseri'deki Kalem Kırdı Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kartal Şehitliğinde defnedileceği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya