Son dakika haberleri: Şehit Asteğmen Kubilay ve arkadaşları anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri: Şehit Asteğmen Kubilay ve arkadaşları anıldı

23.12.2020 15:17 | Son Güncelleme: 23.12.2020 15:57

Son dakika haber: - Şehit Asteğmen Kubilay ve arkadaşları anıldı İzmir'in Menemen ilçesinde 90 yıl önce şehit edilen Asteğmen Kubilay ve arkadaşları, Menemen'de protokolün de katıldığı bir dizi programla anıldı.

- Şehit Asteğmen Kubilay ve arkadaşları anıldı

İZMİR - İzmir'in Menemen ilçesinde 90 yıl önce şehit edilen Asteğmen Kubilay ve arkadaşları, Menemen'de protokolün de katıldığı bir dizi programla anıldı.

Yıldıztepe Şehitliği'nde düzenlenen törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Menemen Belediye Başkan Vekili Deniz Karakurt ile diğer ilçe belediye başkanları, Garnizon Komutan Vekili Topçu Albay Eray Ercan ve vatandaşlar katıldı. Kubilay Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kubilay Ailesi ile anı fotoğrafı çekilmesini ardından katılımcılar şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaptığı konuşmada, "Kubilay'ı şehit eden zihniyete karşı cumhuriyeti muhafaza etmeye ve ikinci yüzyılına doğru emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Kurtuluş mücadelesini başlatan ve bu mücadelenin zafere ulaştığı İzmir, 90 yıl önce Kubilay'ın şahsında özgür ve bağımsız bir ülke olmayı kabul etmeyenlerin karşısında durarak cumhuriyetimiz ve kazanımlarına sahip çıkmıştır. İzmir o gün olduğu gibi bugün de demokrasinin ve cumhuriyetimizin yılmaz savunucusu olmaya ve bu değerleri ileriye taşıma kararlılığına sahiptir" dedi.

Kubilay Koşusu başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 14.'sünü düzenlediği Şehit Asteğmen Kubilay Yol Koşusu ise pandemi nedeniyle 21-28 Aralık tarihlerinde sanal ortamda yapılıyor. Kazananlar, 28 Aralık 2020 tarihindeki #bizkoşarız platformu üzerindeki koşu sıralaması listesi esas alınarak belirlenip 4 Ocak 2021 günü açıklanacak.

Son dakika haberleri: Şehit Asteğmen Kubilay ve arkadaşları anıldı
Son dakika haberleri: Şehit Asteğmen Kubilay ve arkadaşları anıldı
Son dakika haberleri: Şehit Asteğmen Kubilay ve arkadaşları anıldı
Son dakika haberleri: Şehit Asteğmen Kubilay ve arkadaşları anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYHAN EDEROĞLU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan İsmail Demir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Merve Dizdar Serdar Ortaç Coşkun Sabah
Spor Erol Bulut Ryan Babel Arda Turan Çağdaş Atan Abdullah Avcı
Tüm Haberler Göztepe İngiltere Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Şehit Asteğmen Kubilay ve arkadaşları anıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 15:58:01. #1.14#
title