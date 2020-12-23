Son dakika haberleri: Şehit Asteğmen Kubilay ve arkadaşları anıldı

Son dakika haber: - Şehit Asteğmen Kubilay ve arkadaşları anıldı İzmir'in Menemen ilçesinde 90 yıl önce şehit edilen Asteğmen Kubilay ve arkadaşları, Menemen'de protokolün de katıldığı bir dizi programla anıldı.

- Şehit Asteğmen Kubilay ve arkadaşları anıldı

İZMİR - İzmir'in Menemen ilçesinde 90 yıl önce şehit edilen Asteğmen Kubilay ve arkadaşları, Menemen'de protokolün de katıldığı bir dizi programla anıldı.

Yıldıztepe Şehitliği'nde düzenlenen törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Menemen Belediye Başkan Vekili Deniz Karakurt ile diğer ilçe belediye başkanları, Garnizon Komutan Vekili Topçu Albay Eray Ercan ve vatandaşlar katıldı. Kubilay Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kubilay Ailesi ile anı fotoğrafı çekilmesini ardından katılımcılar şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaptığı konuşmada, "Kubilay'ı şehit eden zihniyete karşı cumhuriyeti muhafaza etmeye ve ikinci yüzyılına doğru emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Kurtuluş mücadelesini başlatan ve bu mücadelenin zafere ulaştığı İzmir, 90 yıl önce Kubilay'ın şahsında özgür ve bağımsız bir ülke olmayı kabul etmeyenlerin karşısında durarak cumhuriyetimiz ve kazanımlarına sahip çıkmıştır. İzmir o gün olduğu gibi bugün de demokrasinin ve cumhuriyetimizin yılmaz savunucusu olmaya ve bu değerleri ileriye taşıma kararlılığına sahiptir" dedi.

Kubilay Koşusu başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 14.'sünü düzenlediği Şehit Asteğmen Kubilay Yol Koşusu ise pandemi nedeniyle 21-28 Aralık tarihlerinde sanal ortamda yapılıyor. Kazananlar, 28 Aralık 2020 tarihindeki #bizkoşarız platformu üzerindeki koşu sıralaması listesi esas alınarak belirlenip 4 Ocak 2021 günü açıklanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYHAN EDEROĞLU