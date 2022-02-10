Şehit Asteğmen Bilal Özcan'ın vefat eden annesi toprağa verildi - Haberler
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Şehit Asteğmen Bilal Özcan'ın vefat eden annesi toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Şehit Asteğmen Bilal Özcan'ın vefat eden annesi toprağa verildi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yaşayan ve 2011 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristler ile girilen çatışmada şehit olan Asteğmen Bilal Özcan'ın annesi 72 yaşındaki Sadiye Özcan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

PAZARYERİ, BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yaşayan ve 2011 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristler ile girilen çatışmada şehit olan Asteğmen Bilal Özcan'ın annesi 72 yaşındaki Sadiye Özcan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Sadiye Özcan'ın cenazesi ilçeye bağlı Dereköy Köyünde düzenlenen cenaze namazı sonrası köy kabristanlığına defnedilirken, törene merhume Sadiye Özcan'ın eşi Ali Osman Özcan, İlçe Kaymakamı Ferhat Altay, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, Jandarma personeli ve vatandaşlar katıldı.

Merhume Sadiye Özcan ve eşi Ali Osman Özcan, Pazaryeri İlçesinde yardımseverliliği ile tanınan şehit oğulları Asteğmen Bilal Özcan adına Pazaryeri ilçesi başta olmak üzere İstanbul ve Bursa'da bir çok çocuk parkı yaptırmış, eğitim kurumlarına çeşitli yardımlarda bulunmuşlardı. - BİLECİK

Şehit Asteğmen Bilal Özcan'ın vefat eden annesi toprağa verildi

Şehit Asteğmen Bilal Özcan'ın vefat eden annesi toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Bilal Özcan, Pazaryeri, Hisarcık, Şehit, Yerel, Haberler

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