Şehit askerler için Mevlid okutuldu

Malatya'nın Darende ilçesinde şehit askerler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Darende Ülkü Ocakları'nın organize ettiği Mevlid-i Şerif programında konuşan Darende Ülkü Ocakları Başkanı Recep Yıldırım, şehitliğin önemine temas etti. Yıldırım, "Darende Ülkü Ocakları olarak Korgeneral Osman Erbaş, 10 kahraman şehidimiz ve şehadetinin yıl dönümünde ülkücü şehit Mehmet Kızılcı ağabeyimiz ve cümle bayraklaşmış şuhedanın mübarek ruhlarına Mevlid-i Şerif okuttuk. Rabbim, şahadet şerbeti içen bütün şehitlerimizin mekanı cennet olsun" dedi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı