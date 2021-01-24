Şehit askerin cenazesi törenle karşılandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şehit askerin cenazesi törenle karşılandı

24.01.2021 18:59 | Son Güncelleme: 24.01.2021 19:03
Şehit askerin cenazesi törenle karşılandı

HAKKARİ'de, yol kontrolü sırasında mayına basarak ağır yaralanan, tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Er Selim Gedik'in naaşı, Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'na inen uçaktan alınarak memleketi Sakarya'nın Karapürçek ilçesine götürüldü.

HAKKARİ'de, yol kontrolü sırasında mayına basarak ağır yaralanan, tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Er Selim Gedik'in naaşı, Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'na inen uçaktan alınarak memleketi Sakarya'nın Karapürçek ilçesine götürüldü.

Hakkari'de yol kontrolü sırasında mayına basarak ağır yaralanan Piyade Er Selim Gedik, tedavi gördüğü Ankara'da bulunan Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu. Şehidin cenazesi askeri uçak ile Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'na getirildi. Kocaeli Vali Yardımcısı Suat Yıldız, Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, şehidin annesi Ülviye Gedik ve aile üyeleri ile askerler, havaalanında şehit askerin cenazesini karşıladı. Tören mangası tarafından uçaktan alınan şehidin naaşı, cenaze aracına kadar omuzlarda taşındı. Şehidin cenazesi, yarın Sakarya'nın Karapürçek ilçesindeki evinin karşısında bulunan Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.


Şehit askerin cenazesi törenle karşılandı
Şehit askerin cenazesi törenle karşılandı
Şehit askerin cenazesi törenle karşılandı
Şehit askerin cenazesi törenle karşılandı
Şehit askerin cenazesi törenle karşılandı
Şehit askerin cenazesi törenle karşılandı
Şehit askerin cenazesi törenle karşılandı
Şehit askerin cenazesi törenle karşılandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Acun Ilıcalı Ceyda Düvenci Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Serdar Aziz Ali Şansalan Mert Hakan Yandaş İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Nijerya İtfaiye Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şehit askerin cenazesi törenle karşılandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 19:09:19. #1.16#
title