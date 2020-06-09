Şehit ailesinden gıda bankasına bağış
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şehit ailesinden gıda bankasına bağış

Çorum'lu şehit eşi Gülay Erkoç, her yıl okuttuğu mevlit harcaması tutarınca aldığı gıda maddelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Çorum Belediyesi Gıda Bankasına bağışladı.

Şehit ailesinden gıda bankasına bağış
09.06.2020 19:25 | Son Güncelleme: 09.06.2020 19:43

Çorum'lu şehit eşi Gülay Erkoç, her yıl okuttuğu mevlit harcaması tutarınca aldığı gıda maddelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Çorum Belediyesi Gıda Bankasına bağışladı.

2016 yılında Şırnak'ta şehit düşen Uzman Çavuş Habib Gökce'nin eşi Kübra Gökçe'nin başlattığı kampanyaya Şehit Uzman Çavuş Oğuz Emre Erkoç'un eşi Gülay Erkoç da destek verdi. Her yıl eşi için mevlit okuttuğunu dile getiren Gülay Erkoç, "Bu yıl Korona virüs tedbirlerinden dolayı mevlit yapamadık. Ama eşimin adına ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için bağışta bulunduk. Bu bağış hem çocuklarımı hem de bizleri daha mutlu etti." dedi.

Gıda Bankasına yapılan bağışta hazır bulunan Şehit Aileleri Derneği Başkanı Galip Deniz de şehit aileleri olarak ülkenin içinde bulunduğu zor duruma duyarsız kalamayacaklarını vurgulayarak, "Gün, milli birlik ve beraberlik günü. Tarihe de baktığınız zaman biz bu zorlu günleri birlikte mücadele ederek aşmışız. Gülay kardeşimin yaptığı bu anlamlı bağışa ve örnek harekete şehit aileleri adına teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Ramazan ayı içerisinde Çorum Belediyesi Gıda Bankasına ciddi anlamda bağışların olduğunu hatırlatan Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan'da, "Gıda Bankamıza yapılan bağışın miktarının hiçbir önemi yok. Şehidimizin hatırlanması, adının tekrar bu şekilde güzel bir yardım ile anılması gerçekten çok güzel. Bu vesile ile Şehit Aileleri Derneği ve yardımı gerçekleştiren Gülay Hanım'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşmede kaldırılan kısıtlama kararlarını açıkladı Haber
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşmede kaldırılan kısıtlama kararlarını açıkladı
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var Haber
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı Haber
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi Haber
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi
e-Devlet'te uygulamaya giren 'Araçlarım' hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek Haber
e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu Haber
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor
AK Parti, Meclis'te 'Ayasofya ibadete açılsın' önergesine ret oyu verip Temmuz ayını işaret etti
AK Parti, Meclis'te "Ayasofya ibadete açılsın" önergesine ret oyu verip Temmuz ayını işaret etti
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Günlük burç yorumları 9 Haziran 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 9 Haziran 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
İstediği kızı ailesi vermeyen genç, arkadaşlarıyla birlikte kızın evini bastı
İstediği kızı ailesi vermeyen genç, arkadaşlarıyla birlikte kızın evini bastı
Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi! Gürcülerin yerini Afgan, Azeri ve Özbekler aldı
Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi! Gürcülerin yerini Afgan, Azeri ve Özbekler aldı
Ortaköy'de meydana gelen yol çökme anının kamera görüntüleri ortaya çıktı
Ortaköy'de meydana gelen yol çökme anının kamera görüntüleri ortaya çıktı
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Fatih Terim, 'Artık para için çalışmak istemiyorum' sözleri nedeniyle Ryan Babel'i sildi
Fatih Terim, "Artık para için çalışmak istemiyorum" sözleri nedeniyle Ryan Babel'i sildi
Teröristlerin hain saldırısı, işçileri sindiremedi: İyileşince o yolu tekrar yapacağız
Teröristlerin hain saldırısı, işçileri sindiremedi: İyileşince o yolu tekrar yapacağız
ABD'de aracıyla protestocuların arasına dalıp ardından ateş açan saldırgan: Ku Klux Klan lideriyim
ABD'de aracıyla protestocuların arasına dalıp ardından ateş açan saldırgan: Ku Klux Klan lideriyim
Los Angeles'ta yüz binlerce kişi ırkçılık karşıtı protestolar için yürüdü
Los Angeles'ta yüz binlerce kişi ırkçılık karşıtı protestolar için yürüdü
Psikolojik rahatsızlığı bulunan kadın, küçük kızını Konya'dan Aksaray'a kadar kaçırdı
Psikolojik rahatsızlığı bulunan kadın, küçük kızını Konya'dan Aksaray'a kadar kaçırdı
Dini nikahlı eşini öldüren koca: Başkasıyla resmi nikahlı evli olduğunu öğrendim
Dini nikahlı eşini öldüren koca: Başkasıyla resmi nikahlı evli olduğunu öğrendim
Erdoğan, Aybüke Yalçın'ı unutmadı: Saygıyla yad ediyorum
Erdoğan, Aybüke Yalçın'ı unutmadı: Saygıyla yad ediyorum
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
TFF Süper Kupa finali Katar'da oynanacak
TFF Süper Kupa finali Katar'da oynanacak
ABD'de George Floyd'un ölümüne neden olan polis memuru ilk kez hakim karşısına çıktı
ABD'de George Floyd'un ölümüne neden olan polis memuru ilk kez hakim karşısına çıktı
9 yıl boyunca cinsel istismara uğradığı için intihar eden Emre'nin duruşmasında annesi baygınlık geçirdi
9 yıl boyunca cinsel istismara uğradığı için intihar eden Emre'nin duruşmasında annesi baygınlık geçirdi
Kadınların gizlice fotoğrafını çekip, paylaşan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıld
Kadınların gizlice fotoğrafını çekip, paylaşan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıld
Adıyaman'da bir kişi, evinde 9 kurşunla öldürüldü
Adıyaman'da bir kişi, evinde 9 kurşunla öldürüldü
Samsun'da hareketli dakikalar! Aranan şahıs çatıdan çatıya uçtu ama polisten kaçamadı
Samsun'da hareketli dakikalar! Aranan şahıs çatıdan çatıya uçtu ama polisten kaçamadı
2011 yılında Mısır'daki Arap Baharı sırasında cinsel istismara uğrayan Amerikalı muhabir yaşadıklarını anlattı
2011 yılında Mısır'daki Arap Baharı sırasında cinsel istismara uğrayan Amerikalı muhabir yaşadıklarını anlattı
Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a dönmek istiyor
Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a dönmek istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Berat Albayrak Mustafa Şentop Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Fatma Girik Simge Sağın Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Lionel Messi Bülent Uygun Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Haziran Beşiktaş Galatasaray Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Şehit ailesinden gıda bankasına bağış - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 20:10:57. #1.15#
title