Şehit Ailelerinden Kaymakam Türkmen'e Ziyaret

Van Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Baki, derneğin yönetim kurulu üyeleri, şehit ve gazi yakınları, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen'i ziyaret etti.

Makamında kabul ettiği ziyaretçileri ile bir süre görüşen Türkmen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Şehit ailelerimize bu ülkede ne yapılsa azdır. Şehit aileleri kahraman şehitlerimizin bize emanetidir. Sizlerle gurur duymaktayız." ifadesini kullandı.

Baki de Kaymakam Türkmen'in şehit ailelerine olan hassasiyetine değinerek, "Bizler ülkemizin birlik ve beraberliği için canını feda eden, en değerli varlığını veren şehit aileleri ve gaziler olarak her zaman devletimizin yanındayız." diye konuştu.