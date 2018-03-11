Şehit Aileleri ve Gazilerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek

Gaziantep'te faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Kilis'e geldi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Gaziantep Şubesi, Gaziantep Şehit Aileleri Derneği ile Gaziantep Dere Köyleri ve Türkmenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, Türk bayrakları ve zeytin dallarıyla süsledikleri araçlarıyla oluşturduklar konvoyla, Öncüpınar Sınır Kapısı'na ulaştı.

Burada 150 metre uzunluğunda Türk bayrağı açarak Mehmetçik'e destek sloganları atan grup, sınır kapısından temsili olarak Afrin'e yürüdü.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Şube Başkanı Mehmet Yeter, burada yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'na, başladığı ilk günden beri destek verdiklerini söyledi.

Dernek üyelerinin desteğiyle Mehmetçiklere bazı hediyeler hazırladıklarını belirten Yeter, "Şehit anneleri, babaları, kardeşleri ve terörle mücadele gazilerimiz, Türk'ü, Kürt'ü Arap'ı halkımızla birlikte Afrin'de Mehmetçiğimizle omuz omuza çarpışmaya geldik. Kurtuluş Savaşı'ndaki birlik beraberlik şimdi burada Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı günden beri devam ediyor. Askerlerimize destek için şehit babası, annesi, oğlunun şehit parasını alıp destek oldu, gazilerimiz yine öyle. Alınan hediyeleri askerlerimize teslim edilmesi için Kilis Valiliği yetkililerine verdik." diye konuştu.

Gaziantep Şehit Aileleri Derneği Başkanı Hamza Bayındır da Türk halkının ölüme gülerek gitmeye hazır bir millet olduğunu ifade etti.

Afrin'e yönelik operasyonun Türk-Kürt meselesi olmadığını vurgulayan Bayındır, "Bizim içimizde Kürt, Türk, Arap, Laz herkes var, hep beraberiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bunun örneği 15 Temmuz'da, Çanakkale'de, Gaziantep'te görülmüştür. Bizler, bu vatan, bayrak için varız. Hiç kimse vatanımızı bölemez." dedi.