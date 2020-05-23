Şehit aileleri evlatlarının mezarına götürüldü
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Şehit aileleri evlatlarının mezarına götürüldü

Şehit aileleri evlatlarının mezarına götürüldü Adana'da polisler, şehit olan meslektaşlarının ailelerini Ramazan Bayramı arifesinde mezarlıklara götürdü Adana'da polis ekipleri 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu bayram şehit evlatlarını ziyaret edemeyen anne ve babaları...

23.05.2020 17:59 | Son Güncelleme: 23.05.2020 18:04

Şehit aileleri evlatlarının mezarına götürüldü

Adana'da polisler, şehit olan meslektaşlarının ailelerini Ramazan Bayramı arifesinde mezarlıklara götürdü

ADANA - Adana'da polis ekipleri 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu bayram şehit evlatlarını ziyaret edemeyen anne ve babaları mezarlığa götürdü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke geneli getirilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün başladı. Yarın idrak edilecek Ramazan Bayramı öncesinde ise Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Buruk Mezarlığı'ndaki polis şehitliğinde yatan şehitlerin anne ve babalarını evlerinden tek tek aldı.

Ailelerin otobüsle mezarlığa gelmesinin ardından şehitler için önce Kuran-ı Kerim okundu, ardından dualar edildi. Daha sonra Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın eşi Meryem Aktaş tarafından mezarlara karanfil bırakıldı.

"Ölü gibiyiz"

Şehit Ebubekir Durmuş'un babası Ahmet Durmuş, buruk bir bayram geçireceklerini söyleyerek, "Her bayram yaşayan ölü gibiyiz. Polislerimizden Allah razı olsun. Çok memnun kaldık" diye konuştu.

"Yarın yine geleceğim"

Şehit Yalçın Palıt'ın annesi Raziye Palıt ise yarın yine oğlunun mezarına geleceğini belirterek, "Yasak olunca hiç korkmadım. Polisler hep yanımızda. Onlarda bizim ailemiz oldu. Yarın yine geleceğim oğlumun mezarına" ifadelerini kullandı.

Şehit anne ve babaları evlatlarının mezarı başında gözyaşı döküp dualar ettikten sonra evlerine geri götürüldü.

Silah arkadaşlarını yalnız bırakmadı

Öte yandan bir gazi ise şehit silah arkadaşlarının bayramını kutlamak için polisler ile birlikte mezarlığa geldi. Tekerlekli sandalyesiyle gelen gazi, meslektaşlarına dua etti.

Şehit aileleri evlatlarının mezarına götürüldü

Kaynak: İHA

Manşet

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