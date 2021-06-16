Şehit aileleri, Ereğli ve Halkapınar'ı gezdi
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Şehit aileleri, Ereğli ve Halkapınar'ı gezdi

Şehit aileleri, Ereğli ve Halkapınar'ı gezdi
Anadolu Ajansı / Yavuz Görür - Haberler | Güncel

Konya Şehit Aileleri Derneği üyeleri, hayırsever Aynur Kasabalı tarafından organize edilen ve Konya Büyük Şehir Belediyesince de desteklenen gezi ile Ereğli ve Halkapınar'da doğal ve tarihi güzellikleri ziyaret etti.

Konya Şehit Aileleri Derneği üyeleri, hayırsever Aynur Kasabalı tarafından organize edilen ve Konya Büyük Şehir Belediyesince de desteklenen gezi ile Ereğli ve Halkapınar'da doğal ve tarihi güzellikleri ziyaret etti.

İlk olarak Ereğli Şehitliği ile başlayan ziyarette şehit aileleri, Halkapınar'da İvriz doğal kaynak suyu ve dünya üzerinde ki ilk yazılı tarım anıtı olarak nitelendirilen tarihte "Bereketin" simgesi olarak adlandırılan Hitit Kaya Anıtı'nı gezdiler.

İvriz'de gerçekleştirilen yemek programı sonrasında burada şehit aileleri ve protokol üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Hayırsever Aynur Kasabalı, burada yaptığı açıklamada, "Şehit aileleri bu vatanın bize emanetleridir. Onlar bizim için çok kıymetli. Bu nedenle pandemi nedeniyle uzun süredir evlerinde kapalı kalan ve bu süreçte zor günler geçiren şehit ailelerimizin yanlarında olmak ve onları mutlu etmek için böyle bir gezi gerçekleştirdik." dedi.

Şehit aileleri Halkapınar'daki programın ardından Karapınar'da Meke Krater Gölü ve Acı Göl'ü ziyaret etmek üzere ilçeden ayrıldı.

Programlara Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı, Halkapınar Kaymakamı İsmail Bildirici, Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, Konya Şehit Aileleri Derneği Başkanı Recep Pakdemir, Ereğli Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yılmaz Ertaştan, askeri yetkililer ve yaklaşık 55 kişilik şehit ailesi katıldı.

Şehit aileleri, Ereğli ve Halkapınar'ı gezdi
Şehit aileleri, Ereğli ve Halkapınar'ı gezdi
Şehit aileleri, Ereğli ve Halkapınar'ı gezdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Görür

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