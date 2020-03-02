Şehit ağabeyi: "Kardeşimin yarım kalan görevini tamamlamaya hazırım"

02.03.2020 13:38 | Son Güncelleme: 02.03.2020 13:41

Suriye'nin İdlib kentinde, hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın 4 ağabeyinden Celalettin Akın, şehit kardeşimin yarım kalan görevini tamamlamaya hazır olduğunu söyledi.



Suriye'nin İdlib kentinde, hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın (30) ağabeyleri köylerinde taziyeleri kabul ediyor. Şehidin ağabeyi Celalettin Akın, kardeşinin yerine göre yapamaya hazır olduklarını ifade ederek, "Biz bu görev için bu vatan, bu bayrak için doğduk. Ben doğuda askerlik yaptım, şu anda kardeşimin yerine götürsünler görev yapamaya hazırım. Kardeşimin yarım kalan görevini tamamlamaya hazırım. Komutanlarıma da, devletime de, milletime de hepsine buradan söylüyorum. Ben şu anda göreve hazırım, gitmek istiyorum. Beni alsınlar. Biz 9 kardeşiz, 9'umuz da milletimiz için şehit olmaya hazırız. Kardeşim babamın bize emaneti idi, en küçüğümüzdü. Babasız büyüdü, büyük ağabeyimle beraber köyde kalıyorlardı, burada okudu" dedi.



Şehit ailesi gururlu



Şehidin İstanbul'da yaşayan ağabeyi Cavit Akın ise şehit abisi olduğu için gurur duyduğunu söyledi. Akın, "Gurur duyduk, Rabbim bize bu bayrak için bu millet için bir tane şehit nasip etti. Rabbim askerimizi korusun. Bilsinler ki biz bir tane şehit verdik, 8'imizde onların yanındayız. Bu bayrak, devlet, millet için biz hep varız" diye konuştu.



Vatan sağolsun



Şehidin köyde yaşayan büyük ağabeyi Recep Akın da kardeşinin 20 gün önce iznini köyünde geçirdiğini belirterek, "Şehit olmadan saatler önce görüştük, annemle benim kandilimi kutladı. 'Kardeşim nasılsın' diye sordum.'İyiyim yalnız Esat yukarıdan çok bomba atıyor' dedi. Ondan sonra da daha görüşemedik. 3 saat sonra da şehit haberi geldi. Vatanımız sağolsun, vatanımız için savaşmaya hazırım" ifadelerini kullandı. Şehidin en küçük ağabeyi Alaattin Akın ise kardeşinin erken yaşlarda babasını kaybetmesi sonucu acılarla büyüdüğünü dile getirdi.



Babası Beytullah Akın'ı 10 yaşındayken kaybeden Adem Akın, 5 yıldır asker olarak görev yapıyordu. Son olarak 20 gün önce köyüne gelen Akın, annesi Raziye Akın ile ağabeyi Recep Akın'la köyde zaman geçirdi. - TOKAT

Kaynak: İHA