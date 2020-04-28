5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak
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5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak

Türkiye, koronavirüs salgınına dair normalleşme süreçlerini de masaya yatırmaya başladı. Yetkililer, 5 gün içinde vaka bildirmeyen kentlerde normalleşmenin başlaması ve bu illerin komşu illerle temas sağlaması üzerine çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul'da ise sıkı kontrol devam edecek.

28.04.2020 07:58 | Son Güncelleme: 28.04.2020 08:02

Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi haline gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında istisnasız herkesin merak ettiği soru, "Hayat ne zaman normale dönecek?" oldu. Edinilen bilgilere göre, oluşturulan kurullar normalleşme için kriterleri belirleyecek. Normalleşmenin uygulanmasından ise bakanlıklar sorumlu olacak.

Tüm sorular bir yana Türkiye, koronavirüsle mücadelede olumlu tablo çizmeye devam ediyor. İyimser tabloyla beraber normalleşme çalışmaları başladı. Normalleşme, 5 gün boyunca vaka görülmeyen illerden başlayacak. İstanbul'da sıkı kontrol ise devam edecek.

5 GÜN İÇİNDE VAKA BİLDİRMEYEN İLLERDE NORMALLEŞME BAŞLAYACAK

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre; normalleşme süreciyle ilgili tüm bakanlıkları ve birçok kurumu ilgilendiren seri kararlar alınması gerekeceği için koordinasyon sağlanacak. Belirlenecek kriterlerin uygulayıcısı bakanlıklar olacak. Başta İçişleri, Kültür ve Turizm ile Tarım ve Orman bakanlıkları olmak üzere diğer bakanlıkların görev listeleri hazırlanıyor. Kriterlerin uygulanmasında öncelik son 5 gün içinde vaka bildirmeyen illere verilecek. Bu iller, salgınla mücadelede benzer sonuçlar gösteren komşularıyla yeniden ilişki içinde olabilecek.

HALK SAĞLIĞI EKİBİ KURULDU

Bilim Kurulu'ndaki halk sağlığı uzmanları da salgının yönetimi üzerinde çalışıyor. Bu konuda bir ekip oluşturuldu. Onların yapacağı hazırlıklara göre gevşetme politikaları belirlenecek. Kapalı mekânlardaki ana kurallar, maske zorunluluğu olacak yerler, açılacak işyerleri ve bu işyerlerinde uygulaması zorunlu kuralların hepsi, bu ekip tarafından belirlenerek duyurulacak.

5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak
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