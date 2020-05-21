Şehirler arası otobüs firmalarında "65 yaş" hazırlığı Uzun süredir sokağa çıkmaları kısıtlanan ve seyahat izin belgesi alarak başka bir şehre gitmelerine imkan tanınan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) firmalar hazırlıklarını sürdürüyor.

Uzun süredir sokağa çıkmaları kısıtlanan ve seyahat izin belgesi alarak başka bir şehre gitmelerine imkan tanınan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) firmalar hazırlıklarını sürdürüyor.

65 yaş ve üzerindeki vatandaşların seyahat izin belgesi alarak istedikleri yerleşim yerlerine tek yönlü gitmek için başvuruları bugün başladı.

Başvuru belgelerini alan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, seyahat izninin ilk gününde AŞTİ'ye öğlen saatlerinde gelmeye başladı.

AŞTİ'de 65 yaş ve üzeri yolcuların izin belgeleri olmadan seyahat edemeyeceklerine ilişkin sık sık anonslar yapılıyor. Firmalar bekledikleri yoğunluğa cevap verebilmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Bir seyahat firması yetkilisi Aydın Zengin, 65 yaş üzeri birçok vatandaşın yarın ve bayramda uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından sonraki günler için bilet aldıklarını söyledi.

Zengin, "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızı bir süredir görmüyorduk. Mutlu olduk karardan dolayı. Bizim istediğimiz, seyahat izin belgesi olması. Belgelerini gördükten sonra biletlerini verebiliyoruz." dedi.

Bir başka firma yetkilisi de bugün 65 yaş ve üzeri vatandaşlara çok yoğun bir bilet satışı olmadığını ama sonraki günler içir hazırlıklarını sürdürdüklerini kaydetti.

Kaymakamlıklara bizzat başvuru alınmayacak

Öte yandan e-Devlet şifresi olmayan ve sokağa çıkma yasağı dolayısıyla PTT'ye şifre almak için gidemeyen 65 yaş üstü vatandaşların yakınları, kaymakamlıklara başvurdu. Çankaya Kaymakamlığına seyahat etmek isteyen büyükleri için gelen vatandaşlar zaman zaman yoğunluk oluşturdu.

Çankaya Kaymakamlığı binasına vatandaşlar için "Seyahat izin başvuruları e-Devlet üzerinden veya 199 nolu telefon servisi aranarak yapılacak olup bizzat başvuru alınmayacaktır." yazılı bilgi afişi de asıldı.

Kaynak: AA