Şehirde Ne Varsa Kırsala da Aynısını Yapıyorlar"

Kahramanmaraş'ta merkez Dulkadiroğlu Belediyesi, kent merkezindeki mahallerde yaptığı sosyal tesisleri kırsal mahallelere aktararak tesislere yenisini ekledi.



Eski Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, kırsal bölgedeki Yusufhacılı Mahallesi'ndeki sosyal tesisin açılışında yaptığı konuşmada, köy statüsünden mahalleye dönüşen bölgelerin eksiklerinin bir bir giderildiğini söyledi.



İl başkanlığı yaptığı dönemde köylerden muhtarların hep yol sorunlarıyla alakalı şikayetlerini dile getirdiğini aktaran Kaynak, şunları kaydetti:



"Şu anda üç yıldır görev yapan Dulkadiroğlu Belediyemiz tüm bu yol sorunlarını çözüme kavuşturmuş. Yeni ihtiyaçlar ortaya çıktı ve bu ihtiyaçların başında da bu tür sosyal tesisler geliyor. Bu tür tesisler geleceğimize de hizmet edecek tesislerdir. Bu tesislerimiz çocuklarımızın kendilerini geliştirmeleri için çok önemlidir. Bölgelerimizin eksikliklerini belediyelerimiz bir bir tamamlayacaklardır. Biz bu binaları eğitimsiz ve öğrencisiz bırakmayacağız. Ben bu güzel sosyal tesisimizin bu bölgeye hayırlar getirmesini diliyorum."



Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ise 13 kırsal mahalleye planladıkları sosyal tesis projelerinden ilkini tamamladıklarını ve geri kalan tesislerin de bir bir hizmete açılacağını belirtti.



Şehirde ne varsa kırsala da aynısını yapacaklarını dile getiren Okay, belediye olarak kırsal mahallelere çok büyük önem verdiklerini söyledi.



Kırsal mahallerin standardını yükseltmek adına çalışma yapacaklarını seçim sürecinde taahhüt ettiklerini hatırlatan Okay, şöyle devam etti:



"Bu taahhütlerimizi yerine getirmenin sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yusufhacılı mahallemize kazandırdığımız sosyal tesisimiz bu taahhüdün bir örneğidir. Bu güzel tesisimizin içerisinde yaklaşık 500 metrekare kapalı alan mevcut. İçerisinde muhtarlık ofisi, bay, bayan iki ayrı salon, bay, bayan iki adet yemekhane, iki mutfak ve kütüphane mevcuttur. Bu güzel sosyal tesisimiz gerektiğinde taziye evi, gerektiğinde düğün alanı, gerektiğinde kuran kursu ve etüt merkezi olarak kullanılacaktır. Çok amaçlı olarak kullanacağımız bu güzel eserimiz bölgemizin hizmet standardına çok büyük bir katkı sunacak."



Okay, kısa süre içinde kırsaldaki Peynirdere, Tevekkeli, Şerefoğlu, Baydemirli, Başdervişli, Beşenli, Bulanık, Küçüknacar, Ağabeyli ve Kemallı arasına ortak bir tesis kazandıracaklarını, bu tesisleri de 15-20 gün arayla açılışlarını yapacaklarını sözlerine ekledi.



Törene, AK Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir, Dulkadiroğlu Kaymakamı Mehmet Türköz, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.