Şehir tiyatrosu oyunu canlı yayında izleyiciyle buluştu
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatrosu, Jules Verne, Kültür Sanat

Şehir tiyatrosu oyunu canlı yayında izleyiciyle buluştu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sezonu kapatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, "80 Günde Devr-i Alem" adlı oyununu internet üzerinden sanatseverlerle buluşturdu.

04.04.2020 20:52 | Son Güncelleme: 04.04.2020 21:08
Şehir tiyatrosu oyunu canlı yayında izleyiciyle buluştu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sezonu kapatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, "80 Günde Devr-i Alem" adlı oyununu internet üzerinden sanatseverlerle buluşturdu.

"Perdelerimizi kapatmıyoruz" sloganıyla geçen hafta Shakespeare'in yazdığı Yunus Emre Bozdoğan'ın yönettiği "Macbeth" oyununu "http://tiyatro.kocaeli.bel.tr" adresinden tiyatroseverlerle buluşturan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Jules Verne'nin eseri "80 Günde Devr-i Alem" ile evlere konuk oldu.

Gökhan Kocaoğlu ve Sezai Yılmaz'ın yönettiği, izleyiciyi dünya etrafında fantastik, tehlikeli ve sürprizli bir yolculuğa çıkaran oyunda Selim Taylan Ertuğrul, Çiğdem Sarıhan Benli, Levent Muratoğlu, Tekin Ezgütekin ve Utku Oğuz rol aldı.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, yarın saat 14.00'te "Otobüs Durağında Üç Bencil" adlı çocuk oyunuyla evlere konuk olacak.

Kaynak: AA

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