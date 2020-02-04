Şehir Tiyatrolarından yeni çocuk oyunu: "Peri Kız Müzikali"
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın yeni çocuk oyunu Peri Kız Müzikali, 9 Şubat'ta Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın yeni çocuk oyunu Peri Kız Müzikali, 9 Şubat'ta Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.
Şehir Tiyatroları'ndan yapılan açıklamaya göre, Sevtap Çapan'ın yazıp yönettiği çocuk oyunu 9, 23 Şubat ve 1 Mart'ta sahnelenecek.
Dramaturgluğunu Özge Ökten'in, sahne tasarımını Ahsen Nur Çiftçioğlu'nun, kostüm tasarımını Aysel Doğan'ın, ışık tasarımını Osman Aktan'ın ve müziklerini Orçun Tekelioğlu'nun yaptığı oyunda, Aslı Yiğit, Cihat Faruk Sevindik, Ebru Üstüntaş, Elif Verit, Emel Bertan, Güzin Alkan, Özge Kırdı, Pınar Pamuk, Seda Yılmaz, Sinem Yoldaş, Tarık Köksal, Tevfik Şahin, Tuğçe Açıkgöz, Yasemin Tunca, Yeliz Şatıroğlu rol alıyor.
İlk temsilini Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde yapacak oyun, iyilik perisine dönüşmek için periler diyarından yolculuğa çıkan Peri Kızı'nın hikayesini anlatıyor.