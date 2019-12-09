Şehir Tiyatroları'nın yeni çocuk oyunu seyirciyle buluştu

09.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:02

Oyun, 8 Aralık günü Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde ilk gösterimini yaptı. Seyircilerin beğenisini kazanan oyun ayakta alkışlandı.

Oyunun konusu:

Kumsal, boş vakitlerini kitap okuyarak ve arkadaşları ile oyunlar oynayarak geçirmeyi çok sever. Ancak uzun zamandır neredeyse hiç arkadaşı kalmamıştır. Tüm arkadaşları vakitlerini sanal oyunlar ve tabletleri ile geçirmeyi tercih etmektedir. Kumsal, küçücük dünyasında yapayalnız kalmıştır ve artık bu duruma bir çözüm bulması gerektiğini düşünür. O sırada sadık bir dostu yardımına yetişecektir. Bakalım bu sadık dostun önerisi Kumsal'ı özlediği günlere kavuşturabilecek midir?

Oyunda A. Gurur Kuyucak, Alp Tuğhan Taş, Emre Şen, Erol Ayvaz, Eylül Soğukçay, Gizem Akkuş, Gül Yıldırım, Pınar Demiral, Onur Demircan, Sarin Karadaş rol alıyor.

Oyun, 15 Aralık 2019 tarihinde Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde, 22, 29 Aralık 2019 tarihlerinde Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde.

Kaynak: Bültenler