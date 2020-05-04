Şehir Tiyatroları'nın usta oyuncusu Sükan Kahraman vefat etti!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Değerli Sanatçısı, tiyatro ve sinema oyuncusu Sükan Kahraman'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Sanatçı, 4 Mayıs Pazartesi günü(bugün) Tekirdağ Saray ilçesi Güngören Köyü'nde kılınacak öğle namazı sonrası toprağa verilecek.

Sükan Kahraman

Türkan Şoray, Şener Şen, Erdal Özyağcılar, Aliye Rona, Renan Fosforoğlu ve Muazzez Arçay gibi isimlerle Yeşilçam'da kamera karşısına geçen ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nda uzun yıllar görev yapan Sükan Kahraman, Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü'nün unutulmaz dizisi 'Kuruntu Ailesi'nde rol almıştı. Sükan Kahraman, TRT'nin birçok radyo tiyatrosu yapımında da rol aldı.

Emekliliğinin ardından özel tiyatrolarda oyunculuğunu sürdüren Kahraman, Piyano(2010), Damdaki Kemancı(2018-Talimhane Tiyatrosu), Ölümüne(2011, Kenter Tiyatrosu) isimli oyunlarda rol almıştı. Kahraman, Ülkü Erakalın'ın yönettiği Düşmanlarım Çatlasın(1974) ve Şerif Gören imzalı On Kadın(1987) isimli filmlerde de rol almıştı.

İBB Şehir Tiyatroları'nda 1963 yılında Gülnihal, Romeo ve Juliet oyunlarıyla oyunculuk kariyerine başlayan sanatçı 39 oyunda rol aldı.

Kaynak: Bültenler