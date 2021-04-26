Şehir şıklığının stil kodları
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Şehir şıklığının stil kodları

Şehir şıklığının stil kodları
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Altınyıldız Classics 2021 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu'nu "her yerde başarılı" olma mottosuyla tanıttı.

Altınyıldız Classics 2021 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu'nu "her yerde başarılı" olma mottosuyla tanıttı. Her ortama uyum sağlayan, çok yönlü, rahat ve enerjisi yüksek tasarımlar hedefiyle hazırlanan koleksiyonda, şehir şıklığının olmazsa olmazı takım elbiseler, şehirli erkegˆin hem ofis hem de ofis sonrası anahtar parc¸alarına odaklanıldığı belirtildi.

Altınyıldız Classics, 2021 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu'nda, takım elbiseler, keten ve pamuk gibi doğal kumaşlarla; maviden laciverte, bejden kahveye, griden hakiye uzanan renk paletiyle çeşitlilik sunmak amaçlanıyor. Yeni sezonun öne çıkan diğer parçalarının ise, kırışmayan gofre kumaşlar, rahat kumaşlardan şık pantolonlar, yumuşak dokulu ceketler, desenli trikolar, çizgili gömlekler ve polo yaka t-shirtler olduğu kaydedildi. 

"KOLAY KIRIŞMAYAN ÖZEL KUMAŞ"

Tasarım kadar fonksiyona da önem verdiklerini belirten Altınyıldız Classics, 'Nano Takım Elbise' modeliyle kolay kırışmayan, ütü problemini azaltan ve su ve leke tutmayan dokuyla sürekli seyahat halinde olan insanlara konforlu bir tarz sunmayı hedefliyor. Koleksiyonun diğer parçalarından olan Non-Iron gömlekler ve gofre takım elbiselerle de seyahatlerde rahatlık sunmak amaçlanıyor. Konforu önceleyen markanın koleksiyonunda renk seçeneklerinin fazlalığı da dikkat çekiyor. Sportif ürünlerin sunulduğu Altınyıldız Classics 'Dynamic Koleksiyonu', siyah tonlarına ağırlık veren 'Black Koleksiyonu' ve konforu ön planda tutan '360 koleksiyonu' tanıtılan diğer parçalar arasında yer aldı.


Şehir şıklığının stil kodları
Şehir şıklığının stil kodları

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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