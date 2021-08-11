Şehir Kültür Sanat Dergisi'nin yeni sayısı okurlarıyla buluştu
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Şehir Kültür Sanat Dergisi'nin yeni sayısı okurlarıyla buluştu

Şehir Kültür Sanat Dergisi'nin yeni sayısı okurlarıyla buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin süreli yayını Şehir Kültür Sanat Dergisi'nin, birbirinden farklı ve ilginç konuların yer aldığı 41. sayısı okurlarıyla buluştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin süreli yayını Şehir Kültür Sanat Dergisi'nin, birbirinden farklı ve ilginç konuların yer aldığı 41. sayısı okurlarıyla buluştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Şehir Kültür Sanat dergimiz 41. sayısına ulaştı. 41 kere maşallah" dedi.

Şehirde, kültür ve sanat faaliyetlerinin adeta temsilcisi olan Büyükşehir Belediyesi, iki ayda bir düzenli olarak yayımladığı şehre dair zengin içeriği bulunan Şehir Kültür Sanat Dergisi'nin 41. sayısı okurlarına ulaştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Şehir Kültür Sanat Dergisi'nin 41. sayısında yer alan mesajında, "Şehir Kültür Sanat dergimiz 41. sayısına ulaştı. 41 kere maşallah diyorum" ifadelerini paylaşarak, dolu dolu bir içerikle okurlarıyla buluşan Şehir Kültür Sanat Dergisi'nin hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Büyükkılıç ayrıca bir sonraki sayı hakkında bilgiler vererek, "Kütüphanelerimizde, kale içi etkinliklerimizde, sergilerimizde, kurslarımızda, bir sonraki sayımız olan Ahi Evran özel sayısında buluşmak üzere hepinize kitap ve dergi dolu bir ömür diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Dergi kapağında Develi'de yer alan ve Nevşehir Ürgüp'teki peri bacalarını andıran doğa harikası Şahmelik Tüf Kayalıkları'nın fotoğrafının yer aldığı ve içerisinde 'Sultan Alaeddin Keykubad'ın Asıl Eşi Melike-i Adile Gaziye Hatun', 'Kayseri'nin İlkleri', 'Şahmelik Tüf Kayalıkları', 'Suretialem Fotoğraf Derneği Başkanı Yusuf Kartal ile Söyleşi', 'Son Kürtüncüydü Gitti, Zanaat Bitti', 'Mustafa Çuhadar', 'Kayseri Çarşısının 60 Yıllık Örnek Çaycısı Kaplan Uzak Kitabı Yazıldı, Diziye İlham Verdi' ve 'Kayseri Ramazannamesi' gibi birbirinden ilginç ve farklı konu ile bölümler bulunuyor. Şehir Kültür Sanat Dergisi'nde ayrıca 'Kitabiyat', 'Edebiyat', 'Sofra' gibi bölümler içerisinde çeşitli konular okurlara sunuluyor. - KAYSERİ

Şehir Kültür Sanat Dergisi'nin yeni sayısı okurlarıyla buluştu
Şehir Kültür Sanat Dergisi'nin yeni sayısı okurlarıyla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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