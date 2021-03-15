Şehinşah - M.I.Ş şarkı sözleri nelerdir? 'M.I.Ş' rap sözleri! Şarkı hakkında bilgiler!

Şehinşah - M.I.Şrap şarkısının sözlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca şarkı hakkında diğer bilgiler de haberimizde yer alıyor!

ŞEHİNŞAH - M.I.Ş SÖZLERİ

[Giriş]

Stüdyodaki ve ekranları başındaki sevgili izleyenlerimiz

Türkiye'nin en çok izlenen Talk Show'u başlamış gibi bir alkış alabilir miyim?

Sizleri fazla bekletmeden konuğumu çağırıyorum

Şehinşah bur'daymış gibi bir alkış alabilir miyim?

[Verse 1]

Bana tutuk alayı

Alır babayı

Baban Ufuk adamım

Darılma sakın

Para, pulu yaratır (Woo)

Takılmayalım

Ama şunu yaşatır (Hmm)

Ayır bacağı

Kaçırıp ucunu kantarın (Ey)

Açtım arayı

Kalıcı bu durum cabası

Kaçınılmazım

Aramız uçurum at adım (Huh)

Var kanatlarım

Çabanı bulurum havalı

Ama manasız

Diyo'lar, "Torba değil ağızları" diyo'lar

İş koyar kolpa, serin kanım, kan istiyo'lar

Mitoman, onca delikanlı yarı bipolar (Bipolar)

İnovasyonda Şehinşah'ı çarptı cin olan

Milyonlar koymaz, eli ta**ağı can istiyorsa

Kim onlar? Olsa feri*tahı yak iç pipodan

Bir dolar dola ver insafsızca çiziyorlar

İyonlaş (İyon, iyon, iyon) k*a çekip

Nasılsa biliyor-muş gibi yapıyorlar

[Nakarat]

Balık olma oltadaki

Kanıp korkma, hepsi kolpa

Onlarcası M.I.Ş gibi yapıyorlar

Hepsi yalanmış sır gibi saklıyor

M.I.Ş gibi yapıyorlar (M.I.Ş gibi yapıyorlar)

Kanıyorsam, anlamı var

Kırk iki yazıyor Helvetica fontla

Hırs sizi nasıl M.I.Ş gibi yapıyorsa

[Verse 2]

Yaşıyorken ölü gibi

Görün iyi, kötü bakıyor der: ''Öcü gibi''

Gönül işi yapıyo'z her verse'üm inci (Woo)

Ölçüp biçip avlıyor sensörüm sizi (Çiu, çiu, çiu)

Dörtlüklerim arıyor ne özü işin

Gördüklerim ispatlıyor sektörün titri peşin

Öldür Rap'i ziyanı yok ve gömsün biri derin

Özgürleşir, inançlı ol, tel örgü zihinleri

Döndür lehine çarkı; yoz, yer öküz gibi hepsi

M.I.Ş gibi yapıyorlar (Yapıyorlar)

Ben Hip-Hop'çıyım ayağına yatıyor

Kırk kişi yazıyorlar, hırsları ondan

Kıskanıyor, yaptığımı yapılmış bi' şi' sanıyorlar

(Değil a**na k***m)

M.I.Ş gibi yapıyor, her biri M.I.Ş gibi

[Şehinşah, Arda Gezer, Diren]

Bu şıllık için mi beni buraya getirdiniz ha?

Hayır abi ben bunu kabul etmiyorum!

Seviyordum lan seni!

Sen de göreceksin oğlum!

Ben bağırmıyorum

Benim desibelim bu abi!

Benim desibelim bu!

Ufuk bey bağırmayın!

Bağırmıyorum!

İnsanlar ama insanlar!

[Nakarat]

Balık olma oltadaki

Kanıp korkma, hepsi kolpa

Onlarcası M.I.Ş gibi yapıyorlar

Hepsi yalanmış sır gibi saklıyor

M.I.Ş gibi yapıyorlar (M.I.Ş gibi yapıyorlar)

Kanıyorsam, anlamı var

Kırk iki yazıyor Helvetica fontla

Hırs sizi nasıl M.I.Ş gibi yapıyorsa

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER NELERDİR?

Şehinşah - M.I.Ş parçası 12 Mart 2021 tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 600 bin izlenme ve 50 bin beğeniye ulaştı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir.

Söz: Şehinşah

Mix: Caesar

Mastering: Evren Göknar

Yapımcı: Alaz Kanber, Ahmet Berk Taşçı

Yönetmen: Ömer Çelik

Senaryo: Mertcan Sasa

Kurgu, Color: Ömer Çelik

Sunucu: ichbindirencan

Işık Şefi: Ceyhun Okur

Işık Ekibi: Efendi Işık

Ekip Şefi: Kerem Yalçın

Backstage Photo: Polina Clover

Set: JetSet

Set Amiri: Abdurrahman Akgün

Set Ulaşım: Buğra Aslan

Makyaj: Figen Zaim

Kuaför: Saadettin Emre

Sanat Ekibi:

Mertcan Sasa

Hasan Bora Ayan

Melodi Edremit

Oyuncular:

Ahsen Güzeldere

Hidra

Arda Gezer

Miras Mehmet Demir

Hüsnü Öner

Kerem Gültekin

Texture& Logo: Melodi Edremit