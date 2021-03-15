Şehinşah - M.I.Ş şarkı sözleri nelerdir? 'M.I.Ş' rap sözleri! Şarkı hakkında bilgiler!
Şehinşah'ın yeni parçası 'M.I.Ş' çıktı. Kısa süre içerisinde binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki Şehinşah - M.I.Ş sözleri nedir?
Şehinşah - M.I.Şrap şarkısının sözlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca şarkı hakkında diğer bilgiler de haberimizde yer alıyor!
ŞEHİNŞAH - M.I.Ş SÖZLERİ
[Giriş]
Stüdyodaki ve ekranları başındaki sevgili izleyenlerimiz
Türkiye'nin en çok izlenen Talk Show'u başlamış gibi bir alkış alabilir miyim?
Sizleri fazla bekletmeden konuğumu çağırıyorum
Şehinşah bur'daymış gibi bir alkış alabilir miyim?
[Verse 1]
Bana tutuk alayı
Alır babayı
Baban Ufuk adamım
Darılma sakın
Para, pulu yaratır (Woo)
Takılmayalım
Ama şunu yaşatır (Hmm)
Ayır bacağı
Kaçırıp ucunu kantarın (Ey)
Açtım arayı
Kalıcı bu durum cabası
Kaçınılmazım
Aramız uçurum at adım (Huh)
Var kanatlarım
Çabanı bulurum havalı
Ama manasız
Diyo'lar, "Torba değil ağızları" diyo'lar
İş koyar kolpa, serin kanım, kan istiyo'lar
Mitoman, onca delikanlı yarı bipolar (Bipolar)
İnovasyonda Şehinşah'ı çarptı cin olan
Milyonlar koymaz, eli ta**ağı can istiyorsa
Kim onlar? Olsa feri*tahı yak iç pipodan
Bir dolar dola ver insafsızca çiziyorlar
İyonlaş (İyon, iyon, iyon) k*a çekip
Nasılsa biliyor-muş gibi yapıyorlar
[Nakarat]
Balık olma oltadaki
Kanıp korkma, hepsi kolpa
Onlarcası M.I.Ş gibi yapıyorlar
Hepsi yalanmış sır gibi saklıyor
M.I.Ş gibi yapıyorlar (M.I.Ş gibi yapıyorlar)
Kanıyorsam, anlamı var
Kırk iki yazıyor Helvetica fontla
Hırs sizi nasıl M.I.Ş gibi yapıyorsa
[Verse 2]
Yaşıyorken ölü gibi
Görün iyi, kötü bakıyor der: ''Öcü gibi''
Gönül işi yapıyo'z her verse'üm inci (Woo)
Ölçüp biçip avlıyor sensörüm sizi (Çiu, çiu, çiu)
Dörtlüklerim arıyor ne özü işin
Gördüklerim ispatlıyor sektörün titri peşin
Öldür Rap'i ziyanı yok ve gömsün biri derin
Özgürleşir, inançlı ol, tel örgü zihinleri
Döndür lehine çarkı; yoz, yer öküz gibi hepsi
M.I.Ş gibi yapıyorlar (Yapıyorlar)
Ben Hip-Hop'çıyım ayağına yatıyor
Kırk kişi yazıyorlar, hırsları ondan
Kıskanıyor, yaptığımı yapılmış bi' şi' sanıyorlar
(Değil a**na k***m)
M.I.Ş gibi yapıyor, her biri M.I.Ş gibi
[Şehinşah, Arda Gezer, Diren]
Bu şıllık için mi beni buraya getirdiniz ha?
Hayır abi ben bunu kabul etmiyorum!
Seviyordum lan seni!
Sen de göreceksin oğlum!
Ben bağırmıyorum
Benim desibelim bu abi!
Benim desibelim bu!
Ufuk bey bağırmayın!
Bağırmıyorum!
İnsanlar ama insanlar!
[Nakarat]
Balık olma oltadaki
Kanıp korkma, hepsi kolpa
Onlarcası M.I.Ş gibi yapıyorlar
Hepsi yalanmış sır gibi saklıyor
M.I.Ş gibi yapıyorlar (M.I.Ş gibi yapıyorlar)
Kanıyorsam, anlamı var
Kırk iki yazıyor Helvetica fontla
Hırs sizi nasıl M.I.Ş gibi yapıyorsa
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER NELERDİR?
Şehinşah - M.I.Ş parçası 12 Mart 2021 tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 600 bin izlenme ve 50 bin beğeniye ulaştı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir.
Söz: Şehinşah
Mix: Caesar
Mastering: Evren Göknar
Yapımcı: Alaz Kanber, Ahmet Berk Taşçı
Yönetmen: Ömer Çelik
Senaryo: Mertcan Sasa
Kurgu, Color: Ömer Çelik
Sunucu: ichbindirencan
Işık Şefi: Ceyhun Okur
Işık Ekibi: Efendi Işık
Ekip Şefi: Kerem Yalçın
Backstage Photo: Polina Clover
Set: JetSet
Set Amiri: Abdurrahman Akgün
Set Ulaşım: Buğra Aslan
Makyaj: Figen Zaim
Kuaför: Saadettin Emre
Sanat Ekibi:
Mertcan Sasa
Hasan Bora Ayan
Melodi Edremit
Oyuncular:
Ahsen Güzeldere
Hidra
Arda Gezer
Miras Mehmet Demir
Hüsnü Öner
Kerem Gültekin
Texture& Logo: Melodi Edremit