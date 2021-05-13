Şehidin vasiyeti üzerine tazminatı bağışlanan cami bayramın ilk günü ibadete açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şehidin vasiyeti üzerine tazminatı bağışlanan cami bayramın ilk günü ibadete açıldı

Şehidin vasiyeti üzerine tazminatı bağışlanan cami bayramın ilk günü ibadete açıldı
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Tekirdağlı Şehit Piyade Uzman Onbaşı Recep Bekir'in vasiyeti gereği ailesine verilen şehitlik tazminatının bağışlanması ile büyük oranda tamamlanan Ergene ilçesindeki cami ibadete açıldı.

Tekirdağlı Şehit Piyade Uzman Onbaşı Recep Bekir'in vasiyeti gereği ailesine verilen şehitlik tazminatının bağışlanması ile büyük oranda tamamlanan Ergene ilçesindeki cami ibadete açıldı.

Alınan bilgiye göre, Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejimi unsurlarının saldırısı sonucu Şubat 2020'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Recep Bekir, öncesinde memleketinde yapımına başlanan camiyi görüp ailesine şehadet şerbetini içmesi halinde alınacak tüm tazminatların cami yapımı için başlatılan kampanyaya bağışlanmasını vasiyet etti. Bekir'in şehadetinin ardından ailesi bu vasiyeti yerine getirdi.

Bağışla büyük bölümü tamamlanan Bilal Habeşi Camisi bayram namazı ile ibadete açıldı. Ayrıca ibadethanenin adının da Piyade Uzman Onbaşı Recep Bekir Camisi olarak değiştirilmesi için de girişimde bulunuldu.

-"Vasiyeti yerine getirdik mutluyuz"

Şehidin ağabeyi Dursun Ali Bekir, AA muhabirine yaptığı açıklamada kardeşinin izinli olarak baba ocağına geldiğinde yapımına yeni başlanan cami için bağış yapmasını istediğini söyledi.

Bekir, şehit kardeşinin de talebi üzerine kendisine bir vasiyette bulunduğunu ifade ederek, "Kardeşim izinli olarak evimize geldiğinde caminin yapımını gördü. Ben de ona 'Birkaç maaşını ver, yardımın olsun.' dedim. Kendisi bana, 'Buraya birkaç maaşla yardım edilmez.' dedi. Daha sonra konuştuğumuzda da şehit olması halinde bütün tazminat ve yardımların buraya cami yapımı için verilmesini vasiyet etti. Biz de kendisinin vasiyetini yerine getirdik." dedi.

Şehidin diğer ağabeyi Yakup Bekir de vasiyeti yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ergene Yeşiltepe Bilal Habeşi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ali Gürkan ise bayramın ilk gününde ibadete açtıkları camiye katkıda bulunan herkese ve başta rahmetler dilediği şehit Recep Bekir ve ailesine teşekkür ederek minnettar olduklarını söyledi.

Şehidin vasiyetiyle yapılan bağışla caminin büyük oranda tamamlandığını anlatan Gürkan, "Camimiz bayramın ilk günü ibadete açıldı. Bu bizleri mutlu etti. Ancak başta şehit kardeşimiz ve onun ailesi olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Onların katkılarıyla kısa sürede yapımını tamamlayarak camimizi ibadete açtık." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

İsrail Gazze'yi Ramazan Bayramı'nda da vuruyor: Şehit sayısı 83'e yükseldi
İsrail Gazze'yi Ramazan Bayramı'nda da vuruyor: Şehit sayısı 83'e yükseldi
Son dakika haberi! İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 11 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 83'e yükseldi.
Son dakika haberi! İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 11 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 83'e yükseldi.
Son dakika haberi: Gazze Sağlık Bakanlığı: Zehirli gaz nedeniyle şehit olduğu tahmin edilenler hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberi: Gazze Sağlık Bakanlığı: Zehirli gaz nedeniyle şehit olduğu tahmin edilenler hastaneye kaldırıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ruhsar Pekcan Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Cemal Hünal Özcan Deniz Aleyna Tilki
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Gökhan Töre Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şehidin vasiyeti üzerine tazminatı bağışlanan cami bayramın ilk günü ibadete açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 15:11:32. #1.15#

title