Şehidin Oğlunun Sünnet Töreni

Şırnak'ta ocak ayında terör örgütüne yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel'in oğlu için Adıyaman'da sünnet töreni düzenlendi.



Gabar Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon neticesinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel'in oğlu Yiğit Murat Yüksel'in bir düğün salonunda yapılan sünnet törenine Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Askerlik Şube Başkanı Albay Davut Kulalar, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda davetli katıldı.



Sünnet töreni, okunan ilahiler ve sema gösterisiyle son buldu.



Tören sonrası şehit Yüksel'in fotoğraflarıyla hazırlanan slayt gösterisi izlendi. Bu sırada şehidin eşi Gülbahar Yüksel, gözyaşlarını tutamadı.



Gülbahar Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, protokol üyelerine teşekkür etti.



Tören sonrası Yiğit Murat Yüksel, Valiliğin tahsis ettiği makam aracıyla jandarma ve polis ekiplerinin de katıldığı konvoyun ardından eve bırakıldı.