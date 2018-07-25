Şehidin Naaşı Geçerken Duygulandıran Görüntü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Fatih Ercan memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandığı sırada Türk bayrağının dalgalandığı görüntü duygulandırdı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntü beğeni rekoru kırdı. 10 Haziran tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar sırasında teröristlerce önceden döşenen EYP'nin infilak etmesi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Fatih Ercan (27) yaralanmıştı. Kaldırıldığı hastanede önceki gün şehit olan Ercan'ın naaşı, memleketi Elazığ'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin naaşı cenaze aracına götürülürken çalıştığı iş yerinin penceresinden Tuba Uyur da telefonu ile görüntü çekti. Çektiği görüntüyü izleyen Uyur, şehidin naaşının tam cenaze aracına getirildiğinde saat kulesindeki bayrağın biranda dalgalanmaya başladığını fark etti. O an karşısında duygulanan Uyur, görüntüleri de sosyal medyadan paylaştı. Binlerce kişi tarafından izlenen görüntüler sosyal medyada beğeni rekoru kırdı. İHA muhabirine o anı anlatan Tuba Uyur, "Öğlen namazında Elazığlı şehidimiz Fatih Ercan'ın cenaze törenini izliyorduk. Top aracı ile saat kulesinin önüne getirilirken bende o esnada çekim yapıyordum. Çekim yaparken bayrağın bu hareketini fark etmedim. Daha sonra görüntüleri izlerken şehit aracının saat kulesinin önüne geldiğinde bayrağın saygı duruşunda durduğunu fark ettim. Oradaki kalabalık tekbirler getirirken, bayrağın da dalgalanarak şahlandığını gördüm. Sosyal medyada paylaştım. Kısa bir süre sonra büyük ilgi gördü. Onlar da almış paylaşmış. Çok güzel görüntüler. İzlerken tüylerimiz diken diken oldu" dedi.

(Kamil Cankılıç/İHA)