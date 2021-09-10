Şehidin eşi kazada öldü, oğlu ve yeğeni yaralandı - Haberler
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Şehidin eşi kazada öldü, oğlu ve yeğeni yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Turapoğlu - Haberler | Güncel
Şehidin eşi kazada öldü, oğlu ve yeğeni yaralandı

VAN'da geçen yıl PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Uyar'ın eşi Pınar Uyar (34), Ankara'nın Polatlı ilçesinde otomobilinin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti, oğlu Sabri Mete (3) ile yeğeni A.A. yaralandı.

VAN'da geçen yıl PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Uyar'ın eşi Pınar Uyar (34), Ankara'nın Polatlı ilçesinde otomobilinin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti, oğlu Sabri Mete (3) ile yeğeni A.A. yaralandı. Pınar Uyar, eşinin birinci ölüm yıl dönümünden bir gün önce bugün onun mezarının yanında toprağa verilecek.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Polatlı Basri Mahallesi Ayaş yolu üzerinde meydana geldi.

Geçen yıl 11 Eylül'de şehit olan Yusuf Uyar'ın eşi Pınar Uyar yönetimindeki 06 JOT 66 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada Pınar Uyar hayatını kaybetti, oğlu Sabri Mete ile yeğeni A.A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 çocuk ambulanslarla Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

ESKİŞEHİR'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Pınar Uyar'ın cenazesi, Keçiören Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak eşinin memleketi Eskişehir'e götürüldü. Pınar Uyar'ın cenazesinin bugün kılınacak cenaze namazının ardından şehit eşinin birinci ölüm yıl dönümünden bir gün önce onun mezarının yanında toprağa verileceği belirtildi.


Şehidin eşi kazada öldü, oğlu ve yeğeni yaralandı

Şehidin eşi kazada öldü, oğlu ve yeğeni yaralandı

Şehidin eşi kazada öldü, oğlu ve yeğeni yaralandı

Şehidin eşi kazada öldü, oğlu ve yeğeni yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Turapoğlu - Son Dakika Haberleri
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