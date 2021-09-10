Şehidin eşi kazada öldü, oğlu ve yeğeni yaralandı

VAN'da geçen yıl PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Uyar'ın eşi Pınar Uyar (34), Ankara'nın Polatlı ilçesinde otomobilinin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti, oğlu Sabri Mete (3) ile yeğeni A.A. yaralandı. Pınar Uyar, eşinin birinci ölüm yıl dönümünden bir gün önce bugün onun mezarının yanında toprağa verilecek.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Polatlı Basri Mahallesi Ayaş yolu üzerinde meydana geldi.

Pınar Uyar'ın cenazesi, Keçiören Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak eşinin memleketi Eskişehir'e götürüldü. Pınar Uyar'ın cenazesinin bugün kılınacak cenaze namazının ardından şehit eşinin birinci ölüm yıl dönümünden bir gün önce onun mezarının yanında toprağa verileceği belirtildi.