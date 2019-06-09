Şehidin cenazesi Gaziantep'ten memleketine gönderildi

GAZİANTEP - Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırı sonucunda şehit olan Piyade Komando Uzman Çavuş Halil Kurt, Gaziantep'teki cenaze işlemlerinin ardından memleketine gönderildi.

Suriye'de YPG/PKK terör örgütü üyelerinin tanksavar saldırısı sonucu kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesinde şehit olan Piyade Komando Uzman Çavuş Halil Kurt, Gaziantep'teki otopsi işlemlerinin ardından askeri tören için Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığına götürüldü.

Şehidin ailesi Belediye Başkanıyla geldi

Şehit Piyade Komando Uzman Çavuş Halil Kurt'un cenazesini Hatay'ın Dörtyol İlçe Belediye Başkanı Fadıl Keskin ile beraber almaya Baba Mevlüt Kurt, abisi Aziz Kurt geldi.

Cenaze 5. Zırhlı tugay komutanlığında yapılacak askeri törenin ardından helikopter ile memleketi Hatay'ın Dörtyol İlçesine gönderilecek.

Kaynak: İHA