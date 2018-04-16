Şehidin Ailesine Şehadet Belgesi Verildi

Sivas Valisi Davut Gül, Van'ın Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde güvenlik güçlerince yürütülen operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Enes Koçak'ın şehadet belgesini ailesine verdi.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, şehidin ailesini evinde ziyaret eden Gül, Koçak'a Allah'tan rahmet ailesine de başsağlığı diledi. Vatanın bölünmez bütünlüğü için canını ortaya koyan Mehmetçik'in asla unutulamayacağını belirten Vali Gül, "Herkese şehitlik mertebesi nasip olmaz, Rabbim geride kalanlarına sabır versin, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Yapılan duanın ardından Gül, şehidin annesi Hatice Koçak'a şehadet belgesini takdim etti.

Belge takdiminde 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Tan da hazır bulundu.