Şehidin Adına Kütüphane Oluşturuldu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Aktütün Sınır Karakolu'na Ekim 2008'de teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Piyade Onbaşı Muhammet Aydemir adına oluşturulan kütüphane hizmete açıldı.

Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencileri Samet Bayraktar, Hasan Hüseyin Çakıcı, Büşra Okur, Fatma Altun, Eylül Yiğit ile Buse Okumuş, sosyal sorumluluk projesi kapsamında "Bir dünya, bir çocuk projesi" sloganıyla şehit Aydemir adına kütüphane kurmaya karar verdi.

İş adamlarının da desteğiyle Artvin Merkez Çoruh İlkokulu bünyesinde oluşturulan Şehit Onbaşı Muhammed Aydemir Kütüphanesi, Artvin Valisi Ömer Doğanay, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci'nin yanı sıra şehidin annesi Nazmiye, babası Davut, çocukları Nisa Nur ve Mert Aydemir'in katıldığı törenle hizmete açıldı.

Vali Doğanay, törende yaptığı konuşmada, şehit ile gazi ailelerine devletin ve gönül kapılarının her zaman sonuna kadar açık olduğunu söyledi.

Kitap okumanın önemine de işaret eden Doğanay, herkesin günde en az bir saat bunu gerçekleştirmesini tavsiye etti.

"Oğlumun adı okulda yaşayacak"

Şehidin annesi Nazmiye Aydemir, terhisine 3,5 ay kala vatan uğruna şehit düşen oğluyla gurur duyduğunu ifade ederek, "Ben oğlumu bu güzel devletimize ve vatanımıza şehit verdim. Vatan sağ olsun. Şehit annesiyim ve oğlumla her zaman gurur duyuyorum. Bugün bir kez daha oğlumla gurur duydum. Adına bir kütüphane oluşturmuşlar. Oğlumun adı okulda yaşayacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kütüphanenin kurulmasına katkıda bulunan Hopalı iş adamı Nedim Koyuncu, bir grup üniversite öğrencisinin kendine ulaşarak, şehitler adına anlamı bir projeyi hayata geçirmek için yardım talebinde bulunduklarını anlattı. Koyuncu, gereken desteği sağlamanın mutluluğunu ve onurunu yaşadığını dile getirdi.

Öğrencilerden Samet Bayraktar da kütüphaneyi kısa sürede oluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"İlkokulda okuyan minik kardeşlerimize yardımcı olmak amacıyla kalem toplamaya başladık. Daha sonra şehitlerimize olan vefa borcumuzu ödemek amacıyla Çoruh İlkokuluna bir kütüphane açılması için çalışma başlattık. Borçkalı şehidimiz Muhammet Aydemir'in ailesini Kaynarca köyündeki evinde ziyaret ettik. Ardından şehidimizin adını taşıyan kütüphanenin açılması için sponsor arayışına başladık. Sayın Nedim Koyuncu başta olmak üzere iş adamları Sayın Ünsal Akman ve Sayın Koray Kabadayı bizlere yardımcı oldu."

Konuşmaların ardından şehidin ailesiyle açılışını yaptığı kütüphaneyi gezen Vali Doğanay, emeği geçenlere teşekkür plaketi verdi.