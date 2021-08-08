Seher GÜLER hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Seher GÜLER hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz İkisu köyü sakinlerinden Merhum Ali GÜRLER'in eşi Osman, Ekrem, Cevahir ve Nazan GÜRLER'in anneleri Mutlu ve Şükrü GÜRLER'in teyzeleri Seher GÜRLER hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip aynı köyde toprağa verilecektir. Merhumeye Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Osman GÜRLER: 0535 927 40 00

08 Ağustos 2021, Pazar

Kaynak: Habermetre