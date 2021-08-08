Seher GÜLER hakkın rahmetine kavuşmuştur.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Seher GÜLER hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Seher GÜLER hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Seher GÜLER hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz İkisu köyü sakinlerinden Merhum Ali GÜRLER'in eşi Osman, Ekrem, Cevahir ve Nazan GÜRLER'in anneleri Mutlu ve Şükrü GÜRLER'in teyzeleri Seher GÜRLER hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip aynı köyde toprağa verilecektir. Merhumeye Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Osman GÜRLER: 0535 927 40 00

08 Ağustos 2021, Pazar

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Mehmet Özhaseki Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Onur Akay Cem Yılmaz Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Burak Elmas Fatih Terim Merve Çoban Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Seher GÜLER hakkın rahmetine kavuşmuştur. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 13:28:40. #1.15#

title