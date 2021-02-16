Seher Dilovan kimdir? Seher Dilovan kaç yaşında, nereli? Seher Dilovan eşi kim? Seher Dilovan şarkıları!

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SEHER DİLOVAN KİMDİR?

Seher Dilovan,4 Mart 1971, Ankara doğumlu, Türk halk müziği sanatçısı. Tunceli asıllı bir ailenin iki kızından biri olarak Ankara'da dünyaya gelen Seher Dilovan, altı ay süreyle Ankara Radyosu Gençlik Korosu'nda stajyer olarak yer aldı. Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü'nü bitiren Seher Dilovan, ilk albümü "Ayvacı"yı 1992 yılında çıkardı. Daha sonra sırasıyla "Vur Eller Oynasın", "Seher Yeli", "Sabret Gönül" ve "Türkülerle Yeniden" adlı albümlerini çıkardı. Seher Dilovan son çalışmasını Prestij Müzik etiketiyle piyasaya sürdü.

SEHER DİLOVAN ALBÜMLER

Ayvacı (1992)

Vur Eller Oynasın (1994)

Seher Yeli (1995)

Sabret Gönül (1996)

Türkülerle Yeniden (1997)

Seni Bulana Kadar (2002)

Cemre (2005)

Yıkılası Karlı Dağlar (2008)

Gülümse (2011)

Seher Vakti (2014)

Seyyah (2017)