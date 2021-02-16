Seher Dilovan kimdir? Seher Dilovan kaç yaşında, nereli? Seher Dilovan eşi kim? Seher Dilovan şarkıları!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Seher Dilovan kimdir? Seher Dilovan kaç yaşında, nereli? Seher Dilovan eşi kim? Seher Dilovan şarkıları!

16.02.2021 09:35 | Son Güncelleme: 16.02.2021 09:39
Seher Dilovan kimdir? Seher Dilovan kaç yaşında, nereli? Seher Dilovan eşi kim? Seher Dilovan şarkıları!

Türk halk müziği sanatçısı Seher Dilovan kimdir? Seher Dilovan kaç yaşında, nereli? Seher Dilovan eşi kim? Seher Dilovan şarkıları! Seher Dilovan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah!

Bugün yayınlanacak Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu Seher Dilovan kimdir? Seher Dilovan kaç yaşında, nereli? Seher Dilovan eşi kim? Seher Dilovan şarkıları!

SEHER DİLOVAN KİMDİR?

Seher Dilovan,4 Mart 1971, Ankara doğumlu, Türk halk müziği sanatçısı. Tunceli asıllı bir ailenin iki kızından biri olarak Ankara'da dünyaya gelen Seher Dilovan, altı ay süreyle Ankara Radyosu Gençlik Korosu'nda stajyer olarak yer aldı. Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü'nü bitiren Seher Dilovan, ilk albümü "Ayvacı"yı 1992 yılında çıkardı. Daha sonra sırasıyla "Vur Eller Oynasın", "Seher Yeli", "Sabret Gönül" ve "Türkülerle Yeniden" adlı albümlerini çıkardı. Seher Dilovan son çalışmasını Prestij Müzik etiketiyle piyasaya sürdü.

SEHER DİLOVAN ALBÜMLER

Ayvacı (1992)

Vur Eller Oynasın (1994)

Seher Yeli (1995)

Sabret Gönül (1996)

Türkülerle Yeniden (1997)

Seni Bulana Kadar (2002)

Cemre (2005)

Yıkılası Karlı Dağlar (2008)

Gülümse (2011)

Seher Vakti (2014)

Seyyah (2017)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kadir Topbaş Muharrem İnce Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Ali Koç Ömer Ali Erol Bulut Aykut Kocaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Seher Dilovan kimdir? Seher Dilovan kaç yaşında, nereli? Seher Dilovan eşi kim? Seher Dilovan şarkıları!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 09:56:29. #1.14#
title