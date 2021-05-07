Sega, Bandai Namco ve daha birçok firmanın E3 2021'e katılacağını onayladı

Geçtiğimiz yıl koronavirüs sebebiyle ertelenen E3 bu sene yeniden geliyor ve 12-15 Haziran tarihleri arasında dijital formatta düzenlenmesi bekleniyor.

Önceki senelerde pandemi koşulları nedeniyle iptal edilen E3 bu yıl geri dönmeye hazıranıyor.12 Haziranda başlayıp 15 Hazirana kadar devam edecek olan E3 dijital online ortamda yapılacak.

Organizasonun kardinatörü Entertainment Software Association, E3 2021'e katılım sağlayacak daha fazla firma açıkladı.

YENİ DOĞRULANANLAR

Square Enix

Bandai Namco Entertainment

Gearbox Entertainment

Verizon, Freedom Games

Devious Eye Entertainment

Turtle Beach

Verizon

Binge

XSEED GAMES

ÖNCEDEN DOĞRULANANLAR

Capcom

Koch Media

Nıntendo

Microsoft

Take-Two Interactive

Ubisoft

Warner Bros. Interactive Entertainment

İlk başta Konami'nin da katılım sağlayacağı açıklanmıştı fakat sonrasında planlarda değişiklik oldu.

Sony Interactive Entertainment da E3'ü yine pas geçecek gibi duruyor.