Sega, Bandai Namco ve daha birçok firmanın E3 2021'e katılacağını onayladı
Geçtiğimiz yıl koronavirüs sebebiyle ertelenen E3 bu sene yeniden geliyor ve 12-15 Haziran tarihleri arasında dijital formatta düzenlenmesi bekleniyor.
Önceki senelerde pandemi koşulları nedeniyle iptal edilen E3 bu yıl geri dönmeye hazıranıyor.12 Haziranda başlayıp 15 Hazirana kadar devam edecek olan E3 dijital online ortamda yapılacak.
Organizasonun kardinatörü Entertainment Software Association, E3 2021'e katılım sağlayacak daha fazla firma açıkladı.
YENİ DOĞRULANANLAR
- Square Enix
- Bandai Namco Entertainment
- Gearbox Entertainment
- Verizon, Freedom Games
- Devious Eye Entertainment
- Turtle Beach
- Verizon
- Binge
- XSEED GAMES
ÖNCEDEN DOĞRULANANLAR
- Capcom
- Koch Media
- Nıntendo
- Microsoft
- Take-Two Interactive
- Ubisoft
- Warner Bros. Interactive Entertainment
İlk başta Konami'nin da katılım sağlayacağı açıklanmıştı fakat sonrasında planlarda değişiklik oldu.
Sony Interactive Entertainment da E3'ü yine pas geçecek gibi duruyor.