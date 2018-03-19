Şefkat Nöbeti" Yardım Kampanyası

Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım, beraberinde İstanbul'dan ulusal yayın yapan çeşitli radyo programcılarıyla birlikte Suriye'deki insani yardım faaliyetlerine destek sağlanması amacıyla başlatılan "Şefkat Nöbeti" kampanyasına destek olmak için Hatay'a geldi.

Yıldırım ve beraberindekiler, Türk Kızılayının Antakya'da bulunan lojistik merkezini ziyaret ederek burada çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Lojistik merkezinde çalışanlarla bir süre sohbet eden Yıldırım ve radyo sunucuları, birlikte yardım kolileri hazırladı.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada Şefkat Nöbeti yardım kampanyasının 15. gününde kampanyaya destek olmak için ulusal radyo programcılarıyla Şefkat Nöbeti tutmaya geldiklerini söyledi.

Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiklerini ve Suriye'de bulunan kampları ziyaret ettiklerini ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bugün çok önemli misafirlerimiz var. Bu misafirlerimiz ülkemizde ulusal yayın yapan pek çok radyomuzun programcıları, hepsi en aşağı on yıllık meslek hayatları içerisinde ülkemizde pek çok olayı gündeme getirerek radyolardan halkımıza anlatan dostlarımızla beraber Şefkat Nöbeti'ni tutuyoruz. Bugün onları Hatay'da misafir ettik. Reyhanlı'ya geçtik. Dostlarımızla beraber Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan içeri girip yetimhanelerimizi, kamplarımızı dolaştık. Daha sonra Kızılay depolarımıza geldik. Nöbetimizi tutmaya devam ediyoruz."

Radyo programcısı Hilal Özgani de bugün sınırı geçmesinin ardından çok değişik duygular ve içinde hüzünlü anlar yaşamaya başladığını belirtti.

Özgani, her şeye rağmen Türk Kızılay'ın Suriye'de sağladığı imkanlarla orada yaşayan insanların mağduriyetini gidermeye çalıştığını kaydetti.

Ayhan Güngör de gerçekleştirdikleri ziyaretin kendileri için ilginç bir deneyim olduğunu söyledi.

Kendilerine bu imkanı sağlayan Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanlığına teşekkür eden Güngör, "Genel manada yardımlarımız nereye gidiyor? Hep düşünürüz ya... Gidip alanda gördük. Bu açıdan biz çok mutlu olduk. Çalışmalara da katıldık. Bu vesileyle yürekli Türk Kızılayı mensuplarına da teşekkür etmek gerekiyor. Gecelerini gündüzlerini katarak burada çalışıyorlar. İnsanlara, çocuklara yardımcı oluyorlar. Ben tüm Türkiye adına onlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Polat Labar da Türk Kızılayının adeta dokunduğu her yeri yeşerttiğini belirterek herkesi bu kuruma bağış yapmaya davet etti.