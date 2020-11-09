Sefirin Kızı yeni hangi gün, saat kaçta? Sefirin Kızı son bölümde neler oldu?
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Sefirin Kızı yeni hangi gün, saat kaçta? Sefirin Kızı son bölümde neler oldu?

09.11.2020 17:00 | Son Güncelleme: 09.11.2020 17:04
Sefirin Kızı yeni hangi gün, saat kaçta? Sefirin Kızı son bölümde neler oldu?

Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'ün başrollerinde yer dizi Sefirin Kızı yeni hangi gün, saat kaçta? Sefirin Kızı son bölümde neler oldu?

NGM ve O3 Medya ortak yapımı, ilk bölümü 16 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini Emre Kabakuşak'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem'in birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı dram dizisi Sefirin Kızı yeni hangi gün, saat kaçta? Sefirin Kızı son bölümde neler oldu?

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Melek sevinç içinde konağa koşar. Annesiyle beraber babasına dönmüşlerdir. Artık aile olmaları için bir engel kalmamıştır. Ama babasını hiçbir yerde bulamaz. Çünkü dağ gibi babası, bir dağın dibinde yatmaktadır. Hem Melek hem destan yetim mi kaldı? Alacakuş artık köksüz mü? Nare, efesinin kızına ve annesine ne diyecek? Kahraman'ı vurup Akın'ı uçurumdan atan Sancar ölecek mi, yoksa yaşayıp katil mi olacak?

SEFİRİN KIZI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Yeni bölümleri Pazartesi günü saat 20:00'da Star TV ekranlarında başlamaktadır. Peki Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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