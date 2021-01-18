Sefirin Kızı ne zaman, saat kaçta? Sefirin Kızı yeni bölüm izleme linki!

Sefirin Kızı dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Sefirin Kızı oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Sefirin Kızı son bölümde neler oldu? Sefirin Kızı ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Sefirin Kızı kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile izleyicilere nefes kesen anlar yaşatan Sefirin Kızı'nın yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Sefirin Kızı 18 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de Star TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sancar ne olursa olsun kaçmak yerine kalmayı seçer ve kimsenin suçsuz yere bedel ödemesine izin vermez. Nare ise Sancar'ın içeriden çıkması için elinden gelen her şeyi yapmaya kararlıdır.

Sancar'ın ipini çekenin kim olduğunu anlayan Nare, büyük bir çaresizliğe sürüklenir.

Üstelik Akın'ın cesedinin bulunmasıyla birlikte miras konusu da tekrar başına bela olur ve Nare babasıyla karşı karşıya gelir. Güven'in kurduğu oyunlar bu kadarla da kalmayacaktır.

Konak kriziyle birlikte Halise Efe'nin bozulan sağlığı tüm Efeoğlu ailesini endişelendirir. Bir de Sancar'ın içeride başına gelenler başta Nare olmak üzere herkesin yüreğine korku salar.

Nare, bedeli ne olursa Sancar'ın oradan çıkması gerektiğinin farkındadır.

Gediz onu bir türlü affetmeyen sağdıcının kurtuluşu için Nare'ye var gücüyle yardım eder. İkili Sancar'ın özgürlüğü için gereken her şeyi yapmayı göze alabilecekler midir?

Suçsuzluğunun kanıtlanması imkansız görünen ve müebbetle yargılanan Sancar için bir mucizenin gerçekleşmesi mümkün olacak mıdır?

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (Başlama saati 20.00)