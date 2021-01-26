Sefirin Kızı'nda yaprak dökümü sürüyor! Uraz Kaygılaroğlu da diziye veda etti

Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı 37. bölümüyle ekranlara geldi. Her hafta ilgiyle beklenen dizide ikinci ayrılık da yaşandı.

İKİNCİ VEDA YAŞANDI

Dizide Nare karakterini canlandıran Neslihan Atagül'ün sağlık sorunları nedeniyle ayrılmasından sonra bir veda daha yaşandı. Dizide Gediz karakterini canlandıran Uraz Kaygılaroğlu da diziye veda etti.

DİZİYE TUBA BÜYÜKÜSTÜN DAHİL OLDU

Sefirin Kızı dizisine geçtiğimiz hafta Neslihan Atagül'ün yerine dahil olan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'ün yer aldığı ilk tanıtım yayınlandı.