Sefirin Kızı Nare Çelebi diziden mi ayrıldı, neden yok? Nare Çelebi neden ayrıldı, yerine hangi oyuncu geldi?

Sefirin Kızı dizisinde Nare Çelebi karakterini canlandıran Neslihan Atagül diziden ayrıldı. Nare karakterinin yerine başka bir oyuncu geldi. Peki Neslihan Atagül neden ayrıldı? Neslihan Atagül hastalığı mı var? Nare karakterini kim canlandıracak? Yeni gelen oyuncu kim?

Başarılı oyuncu Neslihan Atagül, yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı başrolünü oynadığı Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı. Atagül'ün yerine ise başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün getirildi. Peki Sefirin Kızı Neslihan Atagül neden diziden ayrıldı?

NESLİHAN ATAGÜL SEFİRİN KIZI'NDAN NEDEN AYRILDI?

Star TV'nin ilgi çeken dizisi Sefirin Kızı başrol oyuncuları Neslihan Atagül Doğulu, Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu oldukça dikkat çekiyor. Sefirin Kızı dizisinin başrol oyuncusu Neslihan Atagül Doğulu yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti. Verdiği hızlı kilolar ve yaşadığı sağlık sorunları sonrasında 10 günlük sağlık raporu alan Neslihan Atagül, dizide yer alacak mı merak edilmişti ki diziden resmi bir açıklama geldi. İzleyiciler, gözlerini Sefirin Kızı'na çevrildi.

Hızla kilo kaybı yaşayan Neslihan Atagül'e doktorların "geçirgen bağırsak" sendromu teşhisi konulmuştu. Hızlı kilo veren ve durumu ağır olan Neslihan Atagül, bir süre ekranlarda görülemeyecek. Hastanede olan oyuncunun durumunun iyiye gitmesi bekleniyor. hayranlarını üzen bir diğer haber de Neslihan Atagül'ün Sefirin Kızından ayrılması oldu.

Diziden yapılan açıklama yukarıdaki gibidir.

SEFİRİN KIZI NARE'NİN YERİNE KİM GELECEK?

Başarılı oyuncu Neslihan Atagül, yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı başrolünü oynadığı Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı. Atagül'ün yerine ise başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün getirildi.