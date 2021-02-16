Sefirin Kızı Melek diziden ayrılıyor mu, Melek karakteri ölecek mi? Sefirin Kızı Nare'nin Melek'ini canlandıran Beren Gençalp diziden çıkıyor mu?

Ekranların sevilen dizileri arasında yer alan Sefirin Kızı dizisinden Neslihan Atagül'ün ayrılışından sonra dizide bir ayrılığın daha yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. Sefirin Kızı Melek diziden ayrılıyor mu, Melek karakteri ölecek mi? Sefirin Kızı Melek karakterinin canlandıran Beren Gençalp diziden çıkıyor mu?

Sefirin Kızı Melek diziden ayrılıyor mu? Sefirin Kızı Melek öldü mü? Sefirin Kızı Melek karakteri Beren Gençalp Melek Ölecek mi? soruları STAR TV'de yayınlanan Sefirin Kızı adlı dizide bir ayrılığın daha yaşanıp yaşanmayacağı da merak ediliyor. Çocuk oyuncu Beren Gençalp dün gece yayınlanan yeni bölümde vuruldu. Herkesi şoke eden olaylar yaşandı. Peki Sefirin Kızı Melek yaşayacak mı gibi sorularıda araştırdık.

SEFİRİN KIZI MELEK DİZİDEN AYRILIYOR MU, ÖLECEK Mİ?

Çocuk oyunca hafta yapılacak olan bölüm için toplanılan sette olduğu öğrenildi. Beren Gençalp bu hafta yapılacak olan sette yer aldı. Böylelikle çocuk oyuncunun ölmediğine ve dizide yer alacağı anlaşıldı. Ancak dizide vurulan Melek uzun süre yoğun bakımda hayat mücadelesi vermesi bekleniyor. Beren Gençalp Melek diziden ayrılmayacak gibi ama bu yaşanan talihsiz olay Nare ve Sancarı birbirine daha da yaklaştıracak gibi duruyor. Son bölümlerde aralarındaki buzlar erimeye devam ediyordu. Önümüzdeki bölümlerde de bu ikilinin daha da birbirlerine yaklaşılması bekleniyor.Star tv'nin Sevilen dizisi Sefirin Kızı tüm heyecanıyla her pazartesi yeni bölümleriyle devam edecek.