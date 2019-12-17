Sefirin Kızı konusu nedir, oyuncuları kimler? Sefirin Kızı nerede çekiliyor?

17.12.2019 09:32 | Son Güncelleme: 17.12.2019 09:32

Neslihan Atagül ile Engin Akyürek gibi başarılı isimlerin başrolü paylaştığı Sefirin Kızı konusuyla izleyeneleri etkiledi. Çocukluk aşkı iki genç bir çıkmaza sürüklenir ve Sefirin Kızı Nare bir anda ortadan kaybolur. Sefirin kızı dizisi hakkında ayrıntılı bilgii haberimizde...

SEFİRİN KIZI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Heyecanla beklenen dizi sonunda ekrana geldi. İlk bölümünün ardından Sefirin Kızı dizisi nerede çekiliyor araştırılıyor. Dizinin çekimleri Bodrum ve İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Ayrıca Karadağ'da da çekimler yapıldı.

SEFİRİN KIZI KONUSU

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'ye sevdalanır.

Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.

Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa'ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar'ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar'ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI

Star TV'de ekrana gelmeye başlayan Sefirin Kızı dizisinin başrollerinde Neslihan Atagül Doğulu ile Engin Akyürek bulunuyor. Dizinin kadrosunda; Uraz Kaygılaroğlu, Doğukan Polat, Hivda Zizan Alp, Özlem Çakar Yalçınkaya, Erhan Alpay, Erdal Küçükkömürcü, Gonca Cilasun, Tülin Yazkan, Esra Kızıldoğan, Cemre Öktem, Edip Tepeli, Beren Gençalp.