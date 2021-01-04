Sefirin Kızı hangi gün çıkıyor? 4 Ocak Sefirin Kızı ne zaman, saat kaçta?
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Sefirin Kızı hangi gün çıkıyor? 4 Ocak Sefirin Kızı ne zaman, saat kaçta?

04.01.2021 16:32 | Son Güncelleme: 04.01.2021 16:35
Sefirin Kızı hangi gün çıkıyor? 4 Ocak Sefirin Kızı ne zaman, saat kaçta?

Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'ün başrollerinde yer aldığı Sefirin Kızı hangi gün çıkıyor? 4 Ocak Sefirin Kızı ne zaman, saat kaçta?

Sefirin Kızı yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile pazartesi akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

SEFİRİN KIZI HANGİ GÜN ÇIKIYOR?

Sefirin Kızı, her Pazartesi günü saat 20.00'da Star TV ekranlarında çıkıyor.

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sefirin Kızı, Pazartesi günü saat 20.00'da başlayacaktır.

Sefirin Kızı hangi gün çıkıyor? 4 Ocak Sefirin Kızı ne zaman, saat kaçta?
SEFİRİN KIZI

SEFİRİN KIZI KONUSU

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'ye sevdalanır. Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz. Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa'ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar'ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür. Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar'ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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