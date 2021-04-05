Sefirin Kızı ekranlara veda ediyor! İşte final tarihi
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Sefirin Kızı ekranlara veda ediyor! İşte final tarihi

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Sefirin Kızı ekranlara veda ediyor! İşte final tarihi

Başrollerini Engin Akyürek ile Tuba Büyüküstün'ün paylaştığı Sefirin Kızı dizisinin final tarihi belli oldu. İşte o tarih...

Seyirciyi Star TV ekranlarına kilitleyen sevilen dizi Sefirin Kızı dizisinin final yapacağı tarih belli oldu.

FİNAL İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Ünlü oyuncu Engin Akyürek ile Tuba Büyüküstün'ün başrollerini paylaştığı "Sefirin Kızı" dizisi de bu sezon sonu final yapacak projeler arasında yer alıyor.

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Muğla'da çekilen dizi tıpkı başından beri planlandığı gibi 52. bölümde ekrana veda edecek.

Kaynak: Snob Magazin

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