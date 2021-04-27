Sefirin Kızı Canlı izle! Star Sefirin Kızı 50. Bölüm canlı izle! 27 Nisan Sefirin Kızı full HD Canlı izle!

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SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sancar, kocaman bir aile olacak olmanın mutluluğunu yaşar. Mavi ve Melek için Mavi'nin çabaları sayesinde konağın kapıları tekrar açılır. Ancak Halise'nin nasır tutan kalbinin kapılarının açılmaya hiç niyeti yoktur. Sedat ve Güven, Halise'nin üzerinde kurdukları baskının dozunu artırırken konakta da Gülsiye, tanık oldukları karşısında Halise ile ilgili korkunç bir şüpheye sürüklenir. Halise ise vicdanıyla evladını kaybetme ihtimali arasında kalır. Elvan öğrendiklerini sindirmeye çalışırken arka arkaya tüm hayatını değiştirecek kararlar vermek zorunda kalır. Aklı ve kalbi arasında gelgitler yaşarken Bora ve Yahya'nın hamleleriyle iyice köşeye sıkışacaktır. Sancar kalbindeki kuşkulardan arınıp tüm ailesine sahip çıkmaya çalışırken yine Mavi'nin tek başına alacağı bir kararla sınanacaktır. Üstelik bu karar yalnızca ikisini değil Sancar'ın sevdiği başka hayatları da etkilemektedir.

SEFİRİN KIZI 49. SON BÖLÜM İZLE!

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SEFİRİN KIZI 50. YENİ BÖLÜMDE FRAGMANI İZLE!