: Sefirin Kızı 9. Bo¨lu¨m Fragman

11.02.2020 08:46 | Son Güncelleme: 11.02.2020 08:46

Ege'de yaşanan destansı bir aşk hikayesinin anlatıldığı "Sefirin Kızı'nın yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken, başrollerinde Neslihan Atagül Doğulu ve Engin Akyürek ilk kez partner olarak izleyicinin karşısına çıkıyor. Senaryosunu ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem kaleme alıyor.

Haber Videosu