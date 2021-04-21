Sefirin Kızı 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı? STAR TV Sefirin Kızı 49. bölüm full izle! Sefirin Kızı son bölüm izle!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sefirin Kızı 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı? STAR TV Sefirin Kızı 49. bölüm full izle! Sefirin Kızı son bölüm izle!

Sefirin Kızı 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı? STAR TV Sefirin Kızı 49. bölüm full izle! Sefirin Kızı son bölüm izle!
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

Ekranların sevilen dizisi Sefirin Kızı gün mü değiştirdi, yeni günü ne zaman merak ediliyor? Sefirin kızı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sefirin Kızı Pazartesi günleri mi yayınlanacak yoksa Salı günleri mi? Sefirin Kızı yeni bölümleri hangi gün ekrana gelecek? Sefirin Kızı neden gün değişikliğine gitti? Sefirin Kızı 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı? STAR TV Sefirin Kızı 49. bölüm full izle! Sefirin Kızı son bölüm izle! Ayrıntılar haberimizde.

Ekranların sevilen dizisi Sefirin Kızı gün mü değiştirdi, yeni günü ne zaman merak ediliyor? Sefirin kızı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sefirin Kızı Pazartesi günleri mi yayınlanacak yoksa Salı günleri mi? Sefirin Kızı yeni bölümleri hangi gün ekrana gelecek? Sefirin Kızı neden gün değişikliğine gitti? Sefirin Kızı 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı? STAR TV Sefirin Kızı 49. bölüm full izle! Sefirin Kızı son bölüm izle! Ayrıntılar haberimizde.

SEFİRİN KIZI HANGİ GÜN?

Normalde Pazartesi günleri yayınlanan Sefirin Kızı dizisi gün değiştirdiği için bugün ekranlara gelmedi. Sefirin Kızı dizisinin yeni günü Salı oldu. Bundan böyle dizi Salı günleri saat 20:00 'da ekranlara gelecek. Pazartesi günleri ise Star TV'de Kağıt Ev dizisi başladı. Bundan dolayı Sefirin Kızı dizisi Salı gününe alınmıştır.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM ÖZETİ

Sancar, kocaman bir aile olacak olmanın mutluluğunu yaşar. Mavi ve Melek için Mavi'nin çabaları sayesinde konağın kapıları tekrar açılır. Ancak Halise'nin nasır tutan kalbinin kapılarının açılmaya hiç niyeti yoktur.

Sedat ve Güven, Halise'nin üzerinde kurdukları baskının dozunu artırırken konakta da Gülsiye, tanık oldukları karşısında Halise ile ilgili korkunç bir şüpheye sürüklenir. Halise ise vicdanıyla evladını kaybetme ihtimali arasında kalır. Elvan öğrendiklerini sindirmeye çalışırken arka arkaya tüm hayatını değiştirecek kararlar vermek zorunda kalır. Aklı ve kalbi arasında gelgitler yaşarken Bora ve Yahya'nın hamleleriyle iyice köşeye sıkışacaktır.

Sancar kalbindeki kuşkulardan arınıp tüm ailesine sahip çıkmaya çalışırken yine Mavi'nin tek başına alacağı bir kararla sınanacaktır. Üstelik bu karar yalnızca ikisini değil Sancar'ın sevdiği başka hayatları da etkilemektedir.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM İZLE

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Faik Öztrak Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Acun Ilıcalı Burcu Biricik Caner Cindoruk Serenay Sarıkaya
Spor Hakan Kutlu Fırat Aydınus Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sefirin Kızı 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı? STAR TV Sefirin Kızı 49. bölüm full izle! Sefirin Kızı son bölüm izle! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 08:39:12. #1.14#

title