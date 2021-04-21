Sefirin Kızı 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı? STAR TV Sefirin Kızı 49. bölüm full izle! Sefirin Kızı son bölüm izle!

Ekranların sevilen dizisi Sefirin Kızı gün mü değiştirdi, yeni günü ne zaman merak ediliyor? Sefirin kızı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sefirin Kızı Pazartesi günleri mi yayınlanacak yoksa Salı günleri mi? Sefirin Kızı yeni bölümleri hangi gün ekrana gelecek? Sefirin Kızı neden gün değişikliğine gitti? Sefirin Kızı 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı? STAR TV Sefirin Kızı 49. bölüm full izle! Sefirin Kızı son bölüm izle! Ayrıntılar haberimizde.

Ekranların sevilen dizisi Sefirin Kızı gün mü değiştirdi, yeni günü ne zaman merak ediliyor? Sefirin kızı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sefirin Kızı Pazartesi günleri mi yayınlanacak yoksa Salı günleri mi? Sefirin Kızı yeni bölümleri hangi gün ekrana gelecek? Sefirin Kızı neden gün değişikliğine gitti? Sefirin Kızı 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı? STAR TV Sefirin Kızı 49. bölüm full izle! Sefirin Kızı son bölüm izle! Ayrıntılar haberimizde.

SEFİRİN KIZI HANGİ GÜN?

Normalde Pazartesi günleri yayınlanan Sefirin Kızı dizisi gün değiştirdiği için bugün ekranlara gelmedi. Sefirin Kızı dizisinin yeni günü Salı oldu. Bundan böyle dizi Salı günleri saat 20:00 'da ekranlara gelecek. Pazartesi günleri ise Star TV'de Kağıt Ev dizisi başladı. Bundan dolayı Sefirin Kızı dizisi Salı gününe alınmıştır.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM ÖZETİ

Sancar, kocaman bir aile olacak olmanın mutluluğunu yaşar. Mavi ve Melek için Mavi'nin çabaları sayesinde konağın kapıları tekrar açılır. Ancak Halise'nin nasır tutan kalbinin kapılarının açılmaya hiç niyeti yoktur.

Sedat ve Güven, Halise'nin üzerinde kurdukları baskının dozunu artırırken konakta da Gülsiye, tanık oldukları karşısında Halise ile ilgili korkunç bir şüpheye sürüklenir. Halise ise vicdanıyla evladını kaybetme ihtimali arasında kalır. Elvan öğrendiklerini sindirmeye çalışırken arka arkaya tüm hayatını değiştirecek kararlar vermek zorunda kalır. Aklı ve kalbi arasında gelgitler yaşarken Bora ve Yahya'nın hamleleriyle iyice köşeye sıkışacaktır.

Sancar kalbindeki kuşkulardan arınıp tüm ailesine sahip çıkmaya çalışırken yine Mavi'nin tek başına alacağı bir kararla sınanacaktır. Üstelik bu karar yalnızca ikisini değil Sancar'ın sevdiği başka hayatları da etkilemektedir.

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