Sefirin Kızı 47. Bölüm 2. Fragman
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Sefirin Kızı 47. Bölüm 2. Fragman

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Yaktığı kulübeyi Melek için yerine koymaya çalışan Sancar için hayatın bambaşka planları vardır.

Yaktığı kulübeyi Melek için yerine koymaya çalışan Sancar için hayatın bambaşka planları vardır. Hiç beklenmedik bir anda beklenmedik bir yerde karşısına çıkan gizemli bir kadın, Sancar'ın yaşamını sonsuza dek değiştirecektir.

Sancar, peşine takıldığı gizemi çözmeye çalışırken bir yandan da bilinmezliklerle dolu bu kadını kendisine rağmen korumaya uğraşır.

Yapım: NGM ve O3 Medya

Yönetmen: Emre Kabakuşak Senaryo: Eylem Canpolat - Ozan Aksungur - Defne Gürsoy - Oğuz Ayaz - Gamze Arslan Çelik - Ozanser Uğurlu

Oyuncu Kadrosu:

Sancar Efeoğlu: Engin Akyürek

Mavi: Tuba Büyüküstün

Bora: Ferit Aktuğ

Yahya: Doğukan Polat

Elvan: Hivda Zizan Alp

Refika: Özlem Çakar Yalçınkaya

Güven: Erdal Küçükkömürcü

Halise: Gonca Cilasun

Müge: Esra Kızıldoğan

Zehra: Cemre Öktem

Kavruk Ömer: Edip Tepeli

Melek: Beren Gençalp

Kahraman: Bülent Şakrak

Ceylan: Gözde Çığacı

Dudu: İlayda Ildır

Necdet: Sami Aksu

Gülsiye: Yağmur Başkurt

#SefirinKızı #SefirinKızıS2

Sefirin Kızı 47. Bölüm 2. Fragman

Kaynak: DailyMotion.com

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