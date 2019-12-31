: Sefirin Kızı 4. Bölüm Fragman

31.12.2019 18:46 | Son Güncelleme: 31.12.2019 18:46

Ege'de yaşanan destansı bir aşk hikayesinin anlatıldığı "Sefirin Kızı'nın yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken, başrollerinde Neslihan Atagül Doğulu ve Engin Akyürek ilk kez partner olarak izleyicinin karşısına çıkıyor. Senaryosunu ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem kaleme alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve duygu yüklü anlatımı ile "Sefirin Kızı" çok yakında Star'da.

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