Sefirin Kızı 3. Bölüm Ön İzleme
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Sefirin Kızı 3. Bölüm Ön İzleme

Ege'de yaşanan destansı bir aşk hikayesinin anlatıldığı "Sefirin Kızı'nın yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken, başrollerinde Neslihan Atagül Doğulu ve Engin Akyürek ilk kez partner olarak izleyicinin karşısına çıkıyor.

24.12.2019 08:46 | Son Güncelleme: 24.12.2019 08:46

'de yaşanan destansı bir aşk hikayesinin anlatıldığı "Sefirin Kızı'nın koltuğunda Emre Kabakuşak otururken, başrollerinde Doğulu ve Engin Akyürek ilk kez partner olarak izleyicinin karşısına çıkıyor. Senaryosunu ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem kaleme alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve duygu yüklü anlatımı ile "Sefirin Kızı" çok yakında Star'da.



Haber Videosu

: Sefirin Kızı 3. Bölüm Ön İzleme
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