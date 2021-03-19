Seferin Kızı 45. Bölüm fragmanı izle! STAR TV Seferin Kızı yeni bölüm fragmanı izle! Seferin Kızı 44. bölüm izle

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Seferin Kızı dizisi STAR TV ekranlarında 44. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 44. bölümün ardından şimdi de Seferin Kızı 45. bölüm için araştırmalarına başladılar. Seferin Kızı 45. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Seferin Kızı 45. bölüm fragmanı yayınlandı. Seferin Kızı 45. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

SEFERİN KIZI 45. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

SEFERİN KIZI 44. BÖLÜM İZLE

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SEFİRİN KIZI KONUSU

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'ye sevdalanır. Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz. Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa'ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar'ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar'ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.